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紐西蘭芬蘭女總理被問年齡性別 阿爾登：有人會這樣問歐巴馬嗎

2022/12/1 00:56（12/1 10:04 更新）
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紐西蘭女總理阿爾登（右）與芬蘭女總理馬林（左）30日舉行聯合記者會，巧妙回應記者的性別與年齡問題。（法新社）
紐西蘭女總理阿爾登（右）與芬蘭女總理馬林（左）30日舉行聯合記者會，巧妙回應記者的性別與年齡問題。（法新社）
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（中央社奧克蘭30日綜合外電報導）紐西蘭女總理阿爾登（Jacinda Ardern）與芬蘭女總理馬林（Sanna Marin）今天在記者會上，被問及關於年齡與性別的問題，而阿爾登妙答說，有人會這樣問歐巴馬嗎？

路透社及「衛報」（The Guardian）、澳洲特殊廣播服務公司（SBS）等媒體報導，阿爾登與馬林是全球最年輕政府領導人之一，也是世界上少數女性領袖之一，且兩人年齡相仿，阿爾登今年42歲，馬林現年37歲，她們今天在記者會上被問及關於年齡與性別的問題。

阿爾登與馬林在紐西蘭奧克蘭召開聯合記者會時，一名記者問及：「很多人會想知道，妳們兩人見面，是否只是因為妳們年齡相仿？妳們知道的，妳們有很多共同點。」

對此，阿爾登迅速打斷這名記者，反問說：「我想知道，是否有人問過歐巴馬（Barack Obama，美國前總統）及凱伊（John Key，紐西蘭前總理），你們見面是否是因為年齡相仿？」

此外，阿爾登還指出：「當然，我們有更多比例的男性從政，這是現實。但兩位女性見面，不會只是因為她們的性別。」

馬林則回應說：「我們之所以見面，是因為我們都是總理。」她還說，她們希望為平等議題團結一致，以確保全世界每位婦女及女孩，會擁有與男性一樣的權利與機會。（譯者：陳正健）1111201

#阿爾登
#馬林
#紐西蘭
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