芬蘭總理派對影片惹議 全球女性紛上傳熱舞片聲援

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芬蘭總理馬林日前參加派對遭人懷疑用毒，她18日表示願接受藥檢，以證清白。（圖取自facebook.com/MarinSanna）

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（中央社赫爾辛基22日綜合外電報導）芬蘭總理馬林（Sanna Marin）日前與朋友參加派對的影片外流，引發外界批評，但現在世界各地女性紛紛將自己的跳舞影片上傳到社群媒體以示聲援。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，上週外流的影片片段顯示，36歲的馬林在私人場合與朋友熱舞。馬林在影片中的行為遭部分政治對手批評有失總理風範。

不過，世界各地女性紛紛在推特（Twitter）上傳自己的跳舞影片，並加上「與桑娜（馬林）團結一心」（#solidaritywithsanna）的主題標籤，以回應批評聲浪。

影片來源：CNN

一位用戶的貼文寫道：「我們都該多跳點舞才對！我支持桑娜（馬林）。」另一位用戶則說：「讓我們來跳舞，為彼此助力。」

也有社群媒體用戶為馬林辯護，指責批評她的人根本是雙重標準。

瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）和平與衝突研究系（Department of Peace and Conflict Research）教授史文（Ashok Swain）推文說：「她下班後為什麼不能參加派對？難道大家希望領導者沒有人性？」

西班牙社會勞工黨籍政治人物培瑞斯（Iratxe García Pérez）推文說：「太令人震驚了！！！一位年輕的政治家做好份內工作，享受她的私人生活…憑什麼年輕女性就不能盡興去玩？性別雙標我可忍受不了。大力支持馬林。」

影片流出後，馬林承認與朋友在派對上狂歡，並對影片流到媒體手中表示不滿。她承認當時有飲酒，但否認碰毒或在派對上看到任何人使用毒品。

馬林的辦公室今天宣布她的藥檢結果呈陰性，此前一名反對派議員曾呼籲她接受藥檢。（實習編譯：許珈瑜/核稿：陳正健）1110823