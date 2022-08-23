派對熱舞影片外流惹議 芬蘭總理藥檢結果呈陰性

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（中央社赫爾辛基22日綜合外電報導）芬蘭總理馬林的辦公室今天表示，馬林的藥檢結果呈陰性，證明了她的清白。36歲的馬林日前參加派對熱舞的影片外流，引發外界批評，甚至有人懷疑她吸毒。

綜合法新社和路透社報導，總理特別顧問瓦林（Iida Vallin）說，相關人員對馬林（Sanna Marin）的尿液樣本進行各種藥物檢測，例如古柯鹼、安非他命、大麻和鴉片類藥物。

馬林的辦公室在聲明中說，「總理馬林2022年8月19日接受藥檢，結果顯示她並未服用違禁藥物」，並補充說藥檢文件經過醫師簽署。

瓦林說：「這是一項全面性藥檢。我們並未選擇如何完成這次藥檢。」

上週外洩的一段影片顯示，馬林與一群朋友和名人在派對中跳舞狂歡，引發全球熱議。

有些人將影片中所聽到參與派對者的談話解讀為他們是在談論毒品，這在社群媒體上引發激烈爭論，並遭總理本人強烈否認。

馬林19日在官邸告訴記者：「為了打消一切質疑，我今天接受了藥檢。」

馬林先前表示，她當時「正與朋友共度良宵」，影片是「在私人場所拍攝」。

她不僅否認吸毒，還說沒看見派對上任何人使用毒品，但她承認當時有喝酒。

馬林說：「我這一輩子，連年少的時候都從未碰過任何毒品。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110823