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紐西蘭總理國會失言錄 慈善拍賣募款近200萬元

2022/12/22 23:00
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（中央社威靈頓22日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登在國會罵對手「傲慢的混蛋」，不料被麥克風放送出去，對手要求道歉，列入議事紀錄，這份有兩人簽名的紀錄文字稿今天在慈善拍賣會中，募得逾6萬美元（近新台幣200萬元）善款。

阿爾登（Jacinda Ardern）在社群媒體上發文談及自己在國會失言被麥克風放送的風波，替紐西蘭攝護腺癌症基金會募到這麼高的善款金額時說：「不能說當初我有料到。」

阿爾登上週在國會和右翼自由派紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）黨魁西莫（David Seymour）上演一場激烈的言詞交鋒後，喃喃自語罵人的話被麥克風收到音。

當時在盛怒之下的阿爾登被聽到脫口而出「他是如此傲慢的混蛋」。

西莫向議長要求阿爾登道歉，這代表她的失言將列入正式紀錄，亦即列入國會議事錄（Hansard）。

西莫想到了聯合行善的點子，兩人在這份阿爾登失言的紀錄文字稿上簽名，然後表框送去拍賣。

西莫告訴法新社，他原本預期拍賣金額可能只有最後拍得價格6萬3200美元（約新台幣194萬元）的極小的部分，沒想到「（引發的）興趣比任何人想的還大」。

阿爾登「感謝每位競標的人」，並讚揚西莫很有風度。西莫也稱讚阿爾登：「我跟她提這個想法時，她馬上就答應。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111222

#阿爾登
#西莫
#國會
阿爾登
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