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紐西蘭總理阿爾登會習近平 對台海議題表達關切

2022/11/19 22:30（11/19 22:50 更新）
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紐西蘭總理阿爾登（圖）18日趁出席APEC之便，與中國國家主席習近平談論雙方在經貿和氣候變遷等方面的合作，也提及台灣海峽等議題。（圖取自facebook.com/jacindaardern）
紐西蘭總理阿爾登（圖）18日趁出席APEC之便，與中國國家主席習近平談論雙方在經貿和氣候變遷等方面的合作，也提及台灣海峽等議題。（圖取自facebook.com/jacindaardern）
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（中央社倫敦19日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登18日趁出席亞太經濟合作會議（APEC）之便，與中國國家主席習近平談論雙方在經貿和氣候變遷等方面的合作，也提及台灣海峽等議題，並指有利雙方的國際規範「正遭受考驗」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，阿爾登（Jacinda Ardern）利用在泰國曼谷出席APEC非正式領袖會議的空檔，與習近平進行了50分鐘會談，超過原訂的半小時，這是兩人自2019年以來的首次面對面會談。

紐西蘭政府發表聲明說，阿爾登對習近平談到了「雙方在經貿、農業、氣候變遷和環保等方面的合作」，以及「雙邊關係和雙邊經貿關係的堅定，而這對兩國大有助益」。中國是紐西蘭最大貿易夥伴，占紐國出口大約三分之一。

兩人會談結束後，阿爾登在曼谷對記者說，「我設法專注於談論我認為雙方可以合作的領域，氣候變遷顯然是其中之一，也是本地區第一優先要務」。

她說，她和習近平的許多討論內容與區域安全問題有關，而北韓近來試射飛彈就使得「緊張加劇」，「我們顯然處在區域轉折點」。她說：「若喪失區域和平穩定，對我們誰都沒有好處，而我要指出，我們兩人對此見解一致，這是雙方有共識的地方。」

根據紐西蘭政府聲明，阿爾登並談到紐國對台海、新疆、香港和南海等問題的關切，並「鼓勵中國運用其影響力和方法以協助應對區域和國際安全挑戰，比如北韓問題和烏克蘭戰火」。

過去4年來，紐西蘭和中國保持較友好的關係，相較之下，澳洲與中國則關係緊繃。

根據譯文，習近平在兩人會談的開場白中對阿爾登說，「您多次提到，紐西蘭致力奉行獨立的外交政策，中、紐關係是紐西蘭最重要的兩個對外雙邊關係之一。我們雙方必須在利益一致之處進行合作，我高度肯定您的說法」。

阿爾登的開場白則是，儘管兩國的政治體制和觀點不同，但都受惠於區域穩定和安全；她並說，國際法和國際規範對整個地區很有幫助，但「如今正受到考驗」。

阿爾登不願對習近平在會談所說表示意見，她指出，「我十分謹慎，不要為另一位領導人發言」。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1111119

2022亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議18日起在泰國曼谷舉行，中國國家主席習近平出席。中央社記者王騰毅攝 111年11月18日
2022亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議18日起在泰國曼谷舉行，中國國家主席習近平出席。中央社記者王騰毅攝 111年11月18日
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