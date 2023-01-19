紐西蘭總理阿爾登帶娃上聯合國轟動一時 回顧任內5大關鍵時刻

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（中央社威靈頓19日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布請辭，透過法新社的整理，看看她任內5個關鍵時刻。

●帶3個月大女兒上聯合國大會 史上首例

2018年9月，阿爾登被拍到在聯合國大會堂親吻當時3個月大的女兒妮薇（Neve），這是聯合國史上第1次有嬰兒這樣出現。

她是繼1990年巴基斯坦總理碧娜芝‧布托（Benazir Bhutto）後，第2位在任內分娩的總理。

▲2018年9月，阿爾登（中）在聯合國大會堂親吻當時3個月大的女兒妮薇。

●清真寺攻擊

2019年3月基督城（Christchurch）發生攻擊事件，1名白人至上主義槍手在星期五的祈禱中攻擊兩座清真寺，造成51死、40人重傷，當時阿爾登的回應備受各界讚揚。

她在槍案發生後戴上頭巾安慰遇難者家屬，引起全球共鳴。阿爾登事後說，這是她尊重穆斯林社群自發做出的舉動。後來她迅速實施槍枝管制改革，並敦促社群媒體巨頭解決網路仇恨言論，贏得各界一致喝采。

▲2019年3月基督城攻擊事件造成51人死亡，阿爾登事後戴上頭巾安慰遇難者家屬。

●COVID選舉

阿爾登對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的應對備受好評，後來她挾著所謂的「賈辛達狂熱」（Jacinda-mania），在2020年10月率紐西蘭工黨以壓倒性勝利獲得連任。

2017年，組成聯合政府的阿爾登將她的第2次勝選稱為「COVID選舉」。

紐西蘭去年8月才全面重新開放邊境，COVID造成的死亡總數現已攀升至2437人。

●疫情抗議

贏得第2任期兩年後，小部分紐西蘭人不滿阿爾登對疫情的處理方式。

從去年2月開始的4個星期中，數百名示威者占領了首都威靈頓國會大樓前的草坪。阿爾登拒絕接見抗議者，還說示威者用「恐嚇和騷擾」來表達觀點。許多示威者支持反疫苗陰謀論。

最後示威活動以連串暴力事件告終，最終有100多人被捕。

●人氣下滑

隨著人們對政府信任度下滑、經濟情勢惡化以及保守派反對派重新抬頭，阿爾登聲望大不如前。

本屆選舉將於10月14日舉行，最近民調顯示中間偏右的聯合政府領先。

近幾個月阿爾登壓力明顯變大，她罕見失態，無意中被麥克風捕捉到稱反對派政客為「傲慢的混蛋」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120119