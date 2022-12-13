紐西蘭總理暗罵政敵傲慢混蛋 遭麥克風放送後道歉

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（中央社威靈頓13日綜合外電報導）民意支持度正在下降的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），今天在國會稱政治對手為「傲慢的混蛋」（arrogant prick），不料被麥克風放送出去，她已為此向對方道歉。

法新社報導，在國會激烈辯論時，反對黨領袖要求阿爾登舉例說明她曾在什麼情況下犯了錯、道歉並且改正錯誤時，她強烈反對。

阿爾登作了慷慨激昂且詳細的回應，而後她坐下時喃喃說道「如此傲慢的混蛋」，這句話讓麥克風接收到。

紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）黨魁西莫（David Seymour）反對衝著他來的這句話，並向眾議院議長要求讓阿爾登收回。

阿爾登的辦公室後來稱，她已經為此道歉。

據美聯社報導，西莫表示，阿爾登在給他的訊息寫道，她道歉，她不該作出這種評論，而且正如她媽媽所說：「如果你沒什麼好話可說，就不要說。」

西莫說他非常佩服阿爾登的一些政治技巧，他說他已回信感謝她的道歉，並祝她耶誕快樂。

42歲的阿爾登擔任總理已5年，因對危機的處理以及腳踏實地的政治態度，贏得全世界好評。

她是任職期間成為媽媽的總理之一，她兩個任期內大部分時間享有極高的支持率。

不過紐西蘭預計將在2023年年底舉行大選，由於生活成本飆升，阿爾登承受的政治壓力越來越大。

她領導的工黨支持率似乎正在下降，最新民意調查顯示，他們落後在野的國家黨（National Party）5個百分點。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111213