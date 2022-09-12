疫情消退 紐西蘭取消大部分剩餘防疫規定

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（中央社紐西蘭威靈頓12日綜合外電報導）隨著COVID-19疫情消退，紐西蘭今天取消大部分剩餘的防疫規定和限制，這是紐國政府自疫情爆發以來，首次發出民眾生活將回歸正常的信號。

美聯社報導，人們在超市、商店、巴士或飛機上將不必戴口罩。紐西蘭只剩醫護人員必須強制打疫苗，這一規定將結束。遊客也將不必接種疫苗就能訪問該國。

紐西蘭政府宣布所謂的COVID燈號分級系統將完全拋棄，只保留兩個主要限制措施：病毒檢測呈陽性的人隔離7天，以及人們訪問醫院和養老院等醫療機構時必須戴口罩。

紐西蘭做出這些改變的時間，正值COVID疫情消退和南半球冬季結束之際。紐西蘭目前病例數為2月以來的最低點。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示：「我們今天所做的改變極具意義。這是我們回應疫情的一個里程碑。這是我們終於收回控制權的時刻，而不是感覺由COVID支配我們的遭遇、我們的生活和我們的未來。」

阿爾登宣稱，這些改變將有助於推展商業活動，這對國家經濟復甦至關重要。她說：「這將是3年來第一個夏天，不會有人問這樣的問題：若是這樣怎麼辦？」

儘管大多數人預期，政府相關限制措施到今天午夜結束、口罩使用率就會大幅下降，但這不會阻止個別工作場所或商店實施自己的規定。

工商界領袖對政府的舉措表示歡迎。紐西蘭推廣商業組織（Business NZ）執行長霍普（Kirk Hope）表示，看到政府再次信任個別企業，令人鼓舞。他說：「沒有兩個地點是相同的，每個企業都可以決定什麼適合自己的環境來儘量減少COVID-19的傳播。」

紐西蘭靠關閉邊界和仔細追蹤接觸確診者徹底消除病毒，在對抗疫情方面取得了初步成功。但在更具傳染性的變種病毒證實無法被消滅後，紐國當局改變了防疫方式。

直到今年3月，人口500萬的紐西蘭只出現65個死亡病例。但自從COVID占上風後，死亡人數攀升至近2000人；不過，與許多其他國家相比，這樣的死亡率仍算很低。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1110912