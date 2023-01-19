屢率紐西蘭度過危機 阿爾登辭總理想多陪家人

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紐西蘭總理阿爾登請辭，2月7日將是她總理職務的最後一天。（圖取自facebook.com/jacindaardern）

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（中央社威靈頓19日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登今天以倦勤為由請辭，並溫情向男伴與女兒喊話。雖然阿爾登多次率國家度過危機，但與她就任時承諾「堅守積極不懈的態度」對照，卻略顯突兀。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，阿爾登（Jacinda Ardern）強忍淚水無預警宣布請辭，除表示2月7日將是她總理職務的最後一天、紐西蘭將於10月14日舉行大選，也說已無尋求連任的動力。

她告訴自己所屬的工黨（Labour Party）說：「對我來說，時機已到。我知道這個職位的重要，但我也清楚自己不再有適任的動力，已沒有再做4年的能耐。」

阿爾登在請辭聲明最末溫情向女兒與男伴喊話，「我要跟妮薇（Neve）說，媽期待今年妳開始上學時能跟妳一起」「我也要跟克拉克（Clarke Gayford）說，我們把婚結一結吧。」

阿爾登自2017年擔任總理，當時37歲的她除成為紐西蘭第3位女總理，更是自1800年代以來紐西蘭最年輕的領袖。

當時紐西蘭工黨聲勢低迷，但阿爾登接任黨魁僅3個月，就在2017年10月把工黨從勝選無望扭轉為執政黨。她接任黨魁前也只做4個多月副黨魁，自2008年以來一直是奧克蘭亞伯特山（Mount Albert）選區的國會議員，她當初以28歲之齡進入紐國眾議院時，就締造最年輕眾議員紀錄。

阿爾登在紐西蘭北島偏鄉莫林斯維爾（Morrinsville）長大，後來搬往英國並在當地擔任公職。

法新社指出，阿爾登的父親是警察，家中信奉摩門教，但她卻認為正是摩門教讓家鄉一貧如洗，後來又因摩門教反對同性戀，她索性在20幾歲時脫離摩門教。

在取得傳播學位後，阿爾登先是在前總理克拉克（Helen Clark）的辦公室任職，後來到英國擔任當時首相布萊爾（Tony Blair）內閣的政策顧問。

澳廣指出，阿爾登在紐西蘭人氣之高，一度興起所謂「賈辛達狂熱」（Jacinda-mania），許多人為她穿上印有政治標語的T恤，也紛紛仿效她大型女用手提包不離手的造型，坊間關於她的傳記類書刊不勝枚舉。

她2018年產下第一個孩子妮薇，使她成為現代史上繼前巴基斯坦總理碧娜芝布托（Benazir Bhutto）後，第2位任內懷孕產子的民選領袖。

當年9月底阿爾登把3個月大的女兒一同帶進聯合國大會會議廳，再度成為眾人焦點。她被拍到在會場親吻、逗弄愛女妮薇，男友蓋佛德（Clarke Gayford）也在一旁。

但在6個月後，紐西蘭卻陷入所謂「最黑暗的一天」。2019年3月15日，一名澳洲藉男子於紐西蘭基督城在一間清真寺發動槍擊恐攻，造成51人死亡。事發後阿爾登披上伊斯蘭頭巾，親自趕往慰問，與受害人家屬相擁哭泣展現休戚與共，又在不到一週內完成修法嚴格禁止私人擁有槍械，贏得好評。

2020年全球受到COVID-19疫情侵襲，阿爾登較多個西方國家更早及更嚴格採取抗疫措施，讓紐西蘭的防疫成績始終名列前茅，當年選舉率紐西蘭工黨以壓倒性勝利獲得連任。

雖然危機處理出色，但阿爾登處理民生議題上開始遭詬病。紐澳當地的媒體指出，受疫情尤其防疫鎖國措施影響，紐西蘭2020年連續兩季經濟萎縮超過一成，是紐國11年來首現經濟衰退，當地也面臨嚴重住屋短缺和貧困兒童比率偏高問題。

紐西蘭國會議員、在野的「紐西蘭行動黨」（ACT Party）黨魁西莫（David Seymour）就在阿爾登宣布請辭後推文：「阿爾登是個好人，但她的理想主義與現實嚴重扞格，讓國家經濟出現大問題、法紀不彰，毛利人權益問題也沒處理好。我們祝福她與家人日後幸福愉快。」（譯者：陳亦偉）1120119