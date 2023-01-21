RT分部帳戶遭巴黎凍結 俄羅斯揚言報復法國媒體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科21日綜合外電報導）若干俄羅斯通訊社今天報導，俄國國營媒體今日俄羅斯（RT）在法國分部RT法國（RT France）的銀行帳戶遭到凍結後，莫斯科將對在俄國的法國媒體採取報復行動。

法新社報導，RT法國的工會昨天表示，它們在法國的銀行帳戶遭到凍結。RT法國已被禁止在法國從事廣播。

俄羅斯的塔斯社（TASS）與俄羅斯新聞社（RIA Novosti）今天報導，俄國外交部一位匿名消息人士表示：「RT法國的帳戶被封鎖，將導致在俄羅斯的法國媒體遭到措施報復。」

這名人士還說，這些報復措施「將會被記住」；並指控巴黎「恐怖威脅俄羅斯記者」。

法國財政部告訴法新社，RT法國的資產遭到凍結，是遵照歐洲聯盟（EU）最近祭出的制裁措施，而非法國主動採取。

同個消息來源還說，2022年12月通過的歐盟新措施，與俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後歐盟決定的最初制裁方案不同，如今能針對特定實體進行「資產凍結」。

消息人士指出，這些實體包括一家名為ANO TV Novosti的公司，這家公司持有RT法國100%的股份。

俄羅斯對烏克蘭出兵後，RT已在大多數西方國家遭到被封殺。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1120121