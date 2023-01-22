葡萄牙虐待寵物納刑法是否違憲引熱議 民眾街頭為動物發聲

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（中央社里斯本21日綜合外電報導）葡萄牙憲法法院針對虐待寵物是否應歸類為犯罪一事進行考量之際，今天數千民眾走上首都里斯本（Lisbon）街頭為動物發聲。

路透社報導，毛孩主人艾梅達（Sandra Almeida）遠道來到里斯本，走在抗議隊伍中，她說：「司法（制度）不能對時代的演變視而不見。」

52歲的艾梅達在眾人口哨和口號聲中說：「許多動物是我們家庭的一分子，沒有任何理由可替恐怖罪刑辯護。」

艾梅達養有5隻狗孩子，她從葡萄牙北部城市阿威羅（Aveiro）旅行近250公里，參加這場由「介入動物救援組織」（Animal Intervention and Rescue, IRA）籌辦的示威活動。

葡萄牙檢察官18日要求憲法法院，將虐待寵物者處以罰款或監禁的相關法律裁定為違憲。

根據檢察官說法，法院已做出諸多判例直指相關立法違憲，當中有一例，一名被告將自己飼養的狗兒扔進垃圾桶，最初判定有罪但後來改判無罪釋放。

根據葡萄牙「快報」（Expresso）報導，做出上述判決的法院主張，葡萄牙憲法不能把寵物當作人類一般保護。

葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）先前因對這項議題默不作聲而遭動物組織批評，今天發聲明指出，以法律嚴懲不當對待動物者「有其必要，不容質疑」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120122