西班牙批准動物保護法 禁止寵物店販賣狗貓雪貂

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（中央社記者胡家綺馬德里2日專電）西班牙政府1日批准第二輪動物保護法修正案，加重虐待、遺棄、犧牲動物的罰則，施虐者最高可處20萬歐元罰款，並將禁止寵物店販賣狗、貓、雪貂，以保護動物權利與福利。

西班牙廣播電視公司（RTVE）1日報導，西班牙部長理事會1日批准了由社會權利部長貝拉拉（Ione Belarra）倡議的第二輪動物保護法修正案，法案即將展開議會程序。

這是西班牙在動物福利立法進程上所跨進的一大步。西班牙政府發言人羅德里格斯（Isabel Rodríguez）表示，這是一項開創性的法案，為保護和保障動物福利提供了共同的法律架構。

新法將加重虐待動物的罰則，傷害動物致死可處24個月有期徒刑。除了重大衛生理由或安樂死情況外，禁止犧牲動物生命。

所有寵物都須取得身分辨識，所有狗兒都將被視為「伴侶動物」。針對「工作犬」，包括導盲犬、警犬、獵犬和牧羊犬，將有額外規定來保障牠們的活動內容。

新法最具突破性的部分，在於對寵物「商業化」的限制。只有登記有案的專業育種人士能夠進行育種，也禁止寵物店出於販售目的，向公眾展示狗、貓、雪貂。

除了禁止馬戲團使用野生動物外，動物園與海洋公園也將轉型為本地物種的復育中心，並將禁止任何可能傷害或導致動物死亡的表演活動，例如鬥雞和射鴿。

不過，新法所保障的動物並不包括鬥牛、食用動物，以及用於實驗、研究、教學目的的動物。

至於一向不受法律保護的獵犬，這回也終於被納入新法規範中。西班牙獵人必須到「伴侶動物登記處」登記所飼養的獵犬，狗兒的身分也會與獵人的狩獵許可連結，以便當局管理獵人對待獵犬的行為。（編輯：林憬屏）1110802