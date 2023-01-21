確保寵物福祉 荷蘭將禁養扁臉犬與摺耳貓

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（中央社海牙20日綜合外電報導）荷蘭政府今天宣布將禁止民眾飼養面部扁平或五官擠在一起的犬種與摺耳的貓類，因為這類寵物雖看起來逗趣卻有悲慘的健康問題，人們不因滿足私心漠視這些寵物的福祉。

法新社報導，荷蘭農業部長阿德馬（Piet Adema）表示，他們尋求修法禁止擁有這類早年為人類所刻意培育出的犬貓品種，也要禁止在社群媒體或廣告刊登牠們的照片。

阿德馬在聲明中說：「我們讓無辜動物過著悲慘生活，純粹只是出於我們覺得牠們美觀、可愛。這是為何今日我們要採取行動，讓荷蘭成為一個寵物不再需要為外觀取悅人類而活受罪的地方。」

像哈巴狗與蘇格蘭摺耳貓等的外觀讓人趨之若鶩，成為名流的最愛與社交媒體上的「網紅」，但這類寵物都有許多健康方面的問題。

近期相關研究發現，哈巴狗和其他扁臉犬類如法國鬥犬、西施犬等更容易出現健康問題，尤其是呼吸方面。此外這類特徵讓牠們易患眼疾、脊椎疾病、心臟病與肺炎；平均壽命也比一般犬種短少。

阿德瑪說，飼主們雖本意均為良善，但往往沒有意識到寵物相貌外的另一面，「思考這類問題不僅出於我身為相關部會首長，也是基於人性」。

他說荷蘭政府會完整羅列哪些寵物品種，相關作業尚需一段時間。

荷蘭其實在2014年就已禁止飼養「外貌協會」寵物，但仍有一些動物走非法管道或從國外購入。這次修法制定新規盼能堵住漏洞，不再讓人合法擁有這類寵物。

阿德馬在致函國會說明修法意旨的信裡說：「狗兒鼻子太短會經常喘不過氣，使牠們終生受苦；異常的顱顏形狀恐讓牠們患有長年頭痛；摺耳的貓因軟骨異常，會造成牠們很多痛苦。」

人們數百年來一直在培育混種的寵物，今日人們所看到的某些個別犬貓種類就是這樣的產物，而到20世紀後期，飼養這類犬貓開始成為流行時尚與商機。

不過相關禁令會制訂落日條款給予緩衝期。目前已擁有這類寵物的飼主可保有愛犬愛貓到牠們過世。（譯者：陳亦偉）1120121