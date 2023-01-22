海地黑幫襲警 員警3死1傷1失蹤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社太子港21日綜合外電報導）海地國家警察今天表示，海地首都太子港（Port-au-Prince）一支警察巡邏隊遭遇黑幫襲擊，造成員警3人殉職和平民1人喪生。

法新社報導，海地警方發布在社群媒體的聲明指稱，20日的襲擊事件另造成1名員警重傷、1人失蹤。

事發地點在貝松區（Petionville），是一處能俯瞰太子港的富庶區，當時員警正準備幫助一個遇到困難的人。

海地是美洲最貧困國家，多年來一直深陷政治和經濟危機，當地普遍法紀崩壞、人民生活貧困與絕望。2021年7月，時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡，再次引發急劇動盪不安。

海地幫派勢力龐大且裝備精良，控制著全國大片地區，並經常擄人勒索。

海地國家警察今天呼籲社會大眾冷靜，並說將「盡一切力量」打擊幫派。

根據聯合國資料，海地國家警察部隊約有1萬3000人，警民比例約為1比1000，人力遠低於打擊黑幫所需。人權組織說，武裝幫派現在控制海地超過半數土地。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120122