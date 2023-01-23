日相岸田國會演說 視少子女化對策為最重要政策

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本國會新會期今天開議，首相岸田文雄在眾議院全體會議上發表施政方針演說時表示，少子女化對策是最重要政策，必須打造一個「兒童優先」的經濟社會來翻轉出生率。

日本放送協會（NHK）報導，有關少子女化對策，岸田說，在考量經濟社會的「持續性」及「包容性」，被定位為最重要政策的就是「兒童及育兒政策」。

他說，日本正面臨快速發展的少子女化進程，預估2022年全年新生兒數將跌破80萬人，讓日本身處能否維持社會機能的緊要關頭，已是「刻不容緩的課題」。

岸田說，必須打造一個「兒童優先」的經濟社會來翻轉出生率，「實現一個跟過去層次不同的少子女化對策」。他也表明，將持續就少子女化具體內容及穩定財源進行檢討。

另外，岸田說，有關徹底強化防衛能力，將在5年內確保43兆日圓防衛預算，並確實地持續推動包括擁有「反擊能力」在內的相關對策。

在防衛預算財源中，即使進行財政改革仍會出現約1/4預算缺口，岸田說，「這是活在當下的我們作為對下一代的責任要去因應」，重申以增稅方式補足預算缺口的方針。

有關COVID-19防疫對策，岸田說，目前以今年春天降級為季節性流感的第5類為方向進行討論，也就階段性修正醫療費用的公費負擔等為方向進行協調。

有關修憲的部分，岸田說，這是無法再拖延的課題，由衷期待能在這個會期更進一步深化討論。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120123