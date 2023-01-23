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北約祕書長月底訪日韓 將會日相岸田與韓防長

2023/1/23 18:57
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（中央社記者田習如布魯塞爾23日專電）北大西洋公約組織（NATO）今天發布祕書長史托騰柏格將自29日至2月1日先後出訪韓國、日本，將與韓國外交部長及國防部長會面，在東京則將會晤日本首相岸田文雄。

根據北約新聞稿，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）將於29日先到首爾，與外交部長朴振（Park Jin）、國防部長李鐘燮（Lee Jong-Sup）及其他官員會談。在韓行程還包括參與國立顯忠院獻花儀式，以及在崔鍾賢學術院（Chey Institute）發表演說。

至於是否會見韓國總統尹錫悅，則尚未確認。

30日至2月1日史托騰柏格將到日本，期間除了會晤岸田，也將在慶應義塾大學（Keio University）演講。

日本讀賣新聞指出，史托騰柏格此行有意強化關於印度太平洋安全保障的合作，預料他與岸田將會談及台海情勢，尤其是因應北約與日本政府都定調為戰略性「挑戰」的中國。

近來北約盟國的焦點議題在於積極促使德國政府同意支援烏克蘭獵豹型坦克，史托騰柏格24日也將在柏林與德國新任國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）會談。他在「歐洲有事」之際抽空出訪東亞，顯示對印太局勢的重視。（編輯：黃自強）1120123

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