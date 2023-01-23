歐盟將召開外長會議 商討最新對烏軍援

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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，他希望成員國在今天的外交部長會議中同意向烏克蘭提供另一筆5億歐元（約新台幣165億元）的軍事援助。

路透社報導，波瑞爾（Josep Borrell）抵達會場時表示，他希望27個歐盟成員國能就最新的援助資金達成協議，這些資金是所謂「歐洲和平機制」（European Peace Facility）的一部分。

上週有報導稱布達佩斯企圖阻止歐盟最新援助措施，惟匈牙利外交部和政府發言人並未回應相關置評請求。

外交消息人士告訴路透社，歐盟國家仍在制訂針對俄羅斯入侵烏克蘭的第10輪制裁措施，預計於下月生效，但今天料將不會做出決定。

歐盟外長還將討論是否動用在制裁下凍結的俄羅斯資產（包括價值3000億歐元的俄羅斯央行儲備金），以協助烏克蘭進行戰後重建。

歐盟外長也將以侵犯人權為由，將更多人列入歐盟對伊朗制裁名單。

然而，波瑞爾表示，在歐盟法院認定伊朗革命衛隊為「恐怖組織」之前，歐盟不能採取相應措施。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1120123