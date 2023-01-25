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中國旅客在韓國逃避隔離 遭驅逐出境

2023/1/25 12:19
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（中央社台北25日電）韓國中央應急處置本部24日表示，一名日前因「逃避新冠隔離」而被捕的中國籍旅客被驅逐出境，並限制入境1年。對此事件不少中國網友發文認為丟臉，但也有網友怒稱不去韓國。

綜合陸媒報導，據指這名中國籍旅客1月3日搭機從中國飛抵仁川國際機場，因入境後的核酸檢測結果呈陽性需要進行隔離，卻在等待入住隔離酒店時「潛逃」前往首爾市區，與妻子一同入住市區一家酒店並外出，5日在首爾市區被捕。

這名中國遊客在調查中解釋，由於日常服用的藥物被妻子帶走。因此，離開隔離點是為了去取藥，並無潛之意。

韓國政府當時稱，將依據法律和原則嚴懲，但最後這名中國籍旅客未受到任何法律處罰，只被驅逐出境，並被限制入境1年。

對此事件，中國網友反應熱烈，不少人留言認為「丟臉丟到國外」、「若發生在中國可能影響三代」，但也有愛國心噴發的中國網友質疑「這事會不會是編出來的」、另怒稱「非必要不去韓國」。

由於中國去年底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發，全球多國對來自中國入境旅客採取檢測措施。

韓國本月初起對來自中國入境的人員，規定必須在抵達機場後接受檢測，陽性者須在臨時隔離處進行為期7天的隔離。隨後中國也對韓國陸續祭出暫停審發韓國公民赴中簽證及暫停過境免簽。（編輯：唐佩君）1120125

#中國
#韓國
#中國籍
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