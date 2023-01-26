Meta宣布 將恢復川普臉書和IG帳號

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（中央社紐約25日綜合外電報導）2021年1月6日美國發生國會山莊暴動事件隔天，前美國總統川普臉書和IG帳號即遭停用，臉書（Facebook）母公司Meta今天表示，未來幾週內將恢復川普停用2年的帳號。

根據美國有線電視新聞網（CNN）和法新社，Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）在部落格中表示：「我們認為（對公眾安全）風險已明顯下滑。因此，我們將在未來幾週內恢復川普的臉書和IG帳號。不過，我們設置新的防護措施以防非法行為再度發生。」

在社群媒體推特（Twitter）採取類似舉措後，Meta也做出此決定，這可能改變眾多較小規模線上平台處理川普帳號的態度。

目前尚不清楚川普是否會把握這次機會重回Meta平台。川普的代表沒有立即回覆置評要求。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）併購推特後，已在去年11月恢復川普帳號，但川普迄今尚未發文，而是選擇繼續使用自創社群平台Truth Social。

不過一名知情人士投書CNN說，川普陣營本月稍早致函Meta請求解封他的帳號，讓川普重回臉書的可能性升高。雖然推特一直是川普首選的平台，但他在臉書和IG影響力很大，在他的帳號遭停用前分別在這兩個平台擁有3400萬和2300萬追隨者。

川普陣營先前曾稱讚臉書定向廣告工具的成效，並在臉書花費數百萬美元投放廣告。

2021年1月6日川普支持者闖進國會山莊，企圖推翻2020年總統大選結果隔天，Meta決定禁止川普在臉書和IG發文。

川普在Truth Social上表示知道Meta恢復其帳號的決定。他表示：「臉書，自從將你們喜愛的總統，也就是我，帳號封鎖後已經減少數以十億計美元價值，臉書現已宣布將恢復我的帳號。」

川普說：「這種事不應再發生在現任總統身上，或任何其他不該受此報復的人身上。」（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1120126