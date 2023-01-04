為尋求擴大營收 推特擬增加政治廣告投放類型

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）社群媒體平台推特（Twitter）今天宣布將擴大放行更多類型的政治廣告。馬斯克（Elon Musk）領導的這家企業顯然為了尋求增加營收，反轉它2019年祭出的全球政治廣告禁令。

路透社報導，推特發文說，公司也將放寬它們在美國推出的「動機導向」廣告政策，做出進一步調整將使得推特廣告政策「與電視和其他媒體機構」保持一致。

推特2019年全面禁止政治廣告，以因應各界針對它和臉書（Facebook）等社群平台放任選舉假消息流竄的批評。推特同時限制與社會因素相關的廣告。

推特前執行長杜錫（Jack Dorsey）當時宣布此一舉措時說：「我們認為，政治訊息的影響力應該是靠自己努力掙得，而非撒錢購買。」

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克去年10月底收購推特後，隨即解雇數千員工、恢復美國前總統川普的帳號，並倉促推出付費身分驗證功能，掀起一波假冒名人帳號之亂，促使廣告商接連終止在這個社群平台投放廣告。

馬斯克上個月為其大幅削減成本的措施辯護，表示推特接下來恐將面臨30億美元的「負現金流」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120104