百年軍營優雅轉身 伊斯坦堡最大圖書館成文化地標

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡26日專電）經大規模翻新及重建後，前身是鄂圖曼帝國軍事指揮部的拉米圖書館，在建築群結構不變下，多了依人類成長週期打造的閱讀區、24小時的自習室，還可收藏700萬冊書，成功化身為當地最大圖書館。

具250年歷史的拉米軍營座落伊斯坦堡歐洲側艾郁普（Eyup）區，部分建物於第一次世界大戰後遭毀，土耳其共和國成立之初仍供軍隊所用，直至1960年代「榮退」。軍營於1980年代移交伊斯坦堡市政府，用作停車場、足球場、運動場以及食品倉庫，一度周圍堆滿垃圾，牆上滿是塗鴉。

經約8年的修復作業，舊軍營不再斑駁，並以拉米圖書館（Rami Library）之名於1月中對民眾開放，成為專為嬰兒、兒童、青年、成人打造的圖書館集大成之作。

其中供0歲至3歲兒童閱覽及活動的空間，可見學前教育專家及圖書館工作人員在一側提供協助，民眾菡丹（Handan）今天就對中央社表示，她最喜歡這座圖書館的原因之一，是自己的孩子能在專屬空間活動，令人安心。

佔地11萬平方公尺的拉米圖書館內有演講廳、閱讀區、舞台、兒童遊樂場、自由活動區、無障礙空間、展覽區、步行及自行車道，整體可容納4200人。為了提供現代化服務，圖書館建築群內有24小時自習室及閱覽室。

民眾還可於館外定點取得免費的豆湯、熱茶或麵包。「自由日報」（Hurriyet Daily News）24日報導，拉米圖書館開幕首週就有16.5萬人造訪。

圖書館官網指出，館內空間佔地3.6萬公尺。館外除了廣闊綠地，還有1000平方公尺大的人工池，綠茵環繞。全館景觀面積占5.1萬平方公尺，居歐洲之冠。

此外，拉米圖書館因修復技術及基礎設施系統符合永續原則、支持當地文化生活的設計結構，以及為讀者開闢的綠色生活空間而成為土耳其首座獲得「永續博物館證書」的圖書館。

對伊斯坦堡市民而言，拉米圖書館更是傳承古老資源及汲取資訊的平台。

拉米圖書館目的在落實「生活圖書館」概念，滿足當地社會文化、教育及藝術需求，並設有全土耳其最大的凱末爾專業研究圖書館，藏書2萬多本，內容除了以開國總統凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）為主軸外，也涉及土耳其歷史、語言和文化，以饗社會和人文領域的研究人員及讀者。

圖書館另設有手稿專區，修復及保存約有700至800年歷史文件，包括鄂圖曼帝國征服者蘇丹穆罕默德二世（Mehmed II）的手稿，相關修復技術將輸出至烏茲別克等國。

拉米軍營的歷史可一路追溯至18世紀中葉。根據土耳其文化旅遊部，拉米軍營建於蘇丹穆斯塔法三世（Sultan Mustafa III）時期（1757-1774），蘇丹馬默德二世（Sultan Mahmud II）於1828年至1829年間翻修及擴建。克里米亞戰爭（1853 –1856）爆發後，拉米軍營成為鄂圖曼帝國軍事總部。

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拉米圖書館為鼓勵閱讀而誕生。土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述土耳其統計局（TurkStat）數據指出，截至2021年，土耳其圖書館數量與2020年相比，增加1.7%，有3.4萬座。

全土耳其除了佔地12.5萬平方公尺、可容納約5500人的總統圖書館外，還有約612座大學圖書館、1252座公共圖書館及3萬餘所正規及非正規教育機構的附設圖書館。（編輯：高照芬）1120126