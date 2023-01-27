國際原能總署稱烏核電廠附近傳爆炸 俄批挑釁

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（中央社札波羅熱26日綜合外電報導）聯合國核子監督機構國際原子能總署（IAEA）今天表示，烏克蘭遭俄羅斯占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近傳出劇烈爆炸聲響，再度呼籲在核電廠附近設置安全區。

路透社報導，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）說，他們認為俄羅斯無法維持核子安全，但這番說法遭俄羅斯官員駁斥。

俄軍去年2月入侵烏克蘭不久後，於3月初攻占札波羅熱核電廠。俄羅斯與烏克蘭互控對方在前線附近發射砲彈，促使國際原子能總署派遣專家進駐烏克蘭5座核電廠。

上週訪問烏克蘭的葛羅西說，國際原子能總署監督人員會定期通報核電廠附近的爆炸事件。

他在聲明中說：「昨天當地上午10時左右傳出8起劇烈爆炸聲響，聲音大到連核電廠辦公室窗戶都在震動，今天聽到更多爆炸聲。」

但俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）執行長顧問卡查（Renat Karchaa）說，葛羅西的說法沒有依據。

俄羅斯國營新聞通訊社塔斯社（TASS）報導，卡查說：「我只能稱這是挑釁。你們在提供這類訊息之前，必須查證並確認這不是基於謠言。」

「一方面，他們想要展現他們在做些有用的事。另一方面，他們再度在西方輿論中播下懷疑的種子，讓大家認為俄羅斯有點無法維持核子安全。」

卡達發表這類尖銳言論有些不尋常。俄羅斯官員已試圖向西方國家保證，他們符合安全標準且持續與國際原子能總署合作。

葛羅西在聲明中說，他本週已在布魯塞爾與歐洲聯盟（EU）討論過擬議劃設安全區的計畫，之後將與莫斯科當局舉行新的會談。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1120127