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首頁 / 國際

無人機攻擊伊朗軍工廠未果 遭攔截引發巨大爆炸聲

2023/1/29 11:48
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（中央社杜拜29日綜合外電報導）伊朗國營媒體伊朗通訊社（IRNA）今天報導，國防部表示伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）一間軍工廠遭無人機攻擊未果，期間發生巨大爆炸聲響。

根據伊朗通訊社，伊朗國防部發聲明表示：「其中一架（無人機）被防空系統擊中，另外兩架落入防禦陷阱後爆炸。幸運的是，這次失敗的攻擊沒有造成任何傷亡，只有工廠屋頂輕微損壞。」

伊朗數家通訊社稍早曾報導，一間軍工廠傳出巨大爆炸聲，並播放出現爆破閃光的畫面，緊急車輛和消防車也趕到現場。

伊朗去年7月表示，已逮捕一支由為以色列效力的庫德族武裝分子組成的破壞小組，他們計劃炸毀伊斯法罕一個「敏感的」國防工業中心。

伊朗國防部說：「（這次攻擊）並沒有影響我們的設施和任務…這種盲目的做法不會影響我國繼續取得進步。」

法新社報導，伊斯法罕省副省長詹尼薩里（Mohammad Reza Jan-Nesari）在電視上也表示：「沒有人員傷亡。正在調查事發原因。」

當局沒有詳細說明伊斯法罕市北部遭攻擊地點從事何種活動，但伊朗在該地區有幾個已知的核子研究地點，包括一個鈾轉化廠。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1120129

#伊朗
#伊朗國防部
#詹尼薩里
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