無人機俄烏戰事立大功 將成未來戰爭要角

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）俄烏戰爭中，無人機的部署規模空前，不僅執行監視與攻擊雙重任務，且各種款式盡出，從市售小型無人機至飛機造型的較大型無人機，不一而足，無人機已成為這場戰爭一大特徵。

法新社報導，無人機用於戰場已有多年，美國在反恐戰爭期間廣泛使用，無人機也在各種衝突中扮演要角，其中包括在伊拉克和亞塞拜然納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）的戰鬥。

但俄烏戰爭雙方使用無人機的程度空前，帶來的效益以及構成的威脅，凸顯出武裝部隊必須準備在未來衝突中運用並反制無人機的重要性。

智庫CNA機構（CNA）的俄羅斯研究計畫（Russia Studies Program）分析師、無人機專家班迪特（Sam Bendett）表示：「俄烏戰爭使用無人機的數量和規模超越先前所有衝突。」

從俄烏戰爭一開始，無人機就已扮演要角，烏克蘭軍隊使用土耳其製造的拜拉克塔（Bayraktar）武裝無人機執行攻擊任務，重挫俄軍試圖奪取基輔的攻勢。

俄烏雙方均以無人機定位與追蹤敵軍，並且用於引導火砲攻擊。兩方也以自殺式無人機發動襲擊。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員卡恩（Lauren Kahn）表示，俄烏戰爭爆發之際，無人機的許多技術日益成熟、完備，而且容易到手、便宜，這可讓人們進行更多使用上的嘗試。

卡恩指出，當無人機的成本遠低於反制武器，這對守軍構成挑戰，俄軍以伊朗提供的無人機一次又一次攻擊烏克蘭能源基礎設施就是例證。

俄烏戰爭成為反制無人機手段的實驗場，美國已提供各種選項給烏克蘭，從機槍至專用防空系統等措施。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，無人機在戰場上的使用可以發揮創意且具獨特性，反制無人機則須持續努力。

班迪特指出，俄烏衝突的交戰雙方面對無人機，電子反制扮演了重要角色。

班迪特還說，俄烏戰爭已展現出，反制無人機「系統、技術和訓練，絕對至為重要」。

他提到：「武裝部隊必須適應。他們必須調適面對事實，現在任何交戰方以及…未來戰爭都可能出現我們在俄烏戰爭中看到的各式無人機。」（譯者：嚴思祺/核稿：陳彥鈞）1120113