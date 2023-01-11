聯兵營反機降訓練 國造戰術UAV首曝光

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陸軍564旅聯合兵種營11日在高雄實施反機降實兵訓練，用來偵察視距外敵軍動態、由中科院自行研製的戰術型近程無人飛行載具（UAV）首次在公開場合曝光，引起現場媒體關注。中央社記者裴禛攝 112年1月11日

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（中央社記者游凱翔高雄11日電）駐地高雄的五六四旅聯合兵種營今天實施反機降實兵訓練，特別的是，用來偵察視距外敵軍動態、由中科院自行研製的戰術型近程無人飛行載具（UAV）首次在公開場合曝光，也讓聯兵營戰力、存活率大幅提升。

國軍各軍種、兵種過去均各自演練、訓練，為了達成「一個營就能出去戰鬥」目標，國軍於民國109年成立首支聯合兵種營，將步兵、裝甲兵、海空軍及陸航等各不同單位聯絡官，及UAV無人機操作手、刺針飛彈、狙擊組等不同專長官兵，還有軍備局自行研製的系列雲豹八輪甲車，依作戰需求納編。

年節將近，國防部下午邀請媒體採訪駐地高雄的陸軍五六四旅聯合兵種營，讓民眾了解聯兵營近年來透過訓練與對外交流，具備相當程度的戰力。

陸軍表示，五六四旅下午以縮短距離演練方式實施實兵對抗演練，置重點於聯合指揮管制、防空作戰、聯合戰場情監偵、遠距狙殺、聯合火力打擊、戰車戰鬥隊攻擊、戰鬥隊形變換及火力追擊等科目，以強化聯兵營獨立作戰能力。

演練一開始，由扮演敵軍的官兵自CH-47契努克運兵直升機突襲著陸，國軍戰備部隊在接獲作戰命令後，首先由防空雷達、飛彈實施偵蒐及防空攔截任務，確保前來應援的直升機及地面單位安危，隨後則由監偵排運用戰術型無人飛行載具，偵查前線敵軍、回傳即時影像，以利部隊判別確切位置。

期間共出動CM22迫砲車、CM11戰車、CM34鏈砲車、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機等，並以M1045拖式飛彈悍馬車、T93K1狙擊槍實施遠距狙殺，並對敵堅固工事射擊，現場砲聲隆隆、相當震撼。

特別的是，戰術型近程無人飛行載具為首次在公開場合曝光，引起現場媒體關注。此無人機由國家中山科學研究院研製，陸軍編列新台幣7億7998萬元預算採購50套（111年14套、112年36套），目的在滿足聯兵營早期預警、爭取反應時間。

聯兵營火力連監偵排副排長受訪表示，無人機可偵蒐視距外的敵軍目標並回傳相關資訊，官兵約受訓兩週即可成為無人機操作手，並規劃兩年複訓一次，且操作起來手感良好，對於國造產品相當有信心。

根據現場公布的資料，機體長180公分、寬39公分、高55.7公分，速度每小時最高64公里、飛行高度最高1500公尺、抗風級數為蒲氏抗風6級以下、防水為時雨量每小時10mm以下、機體重量25公斤、續航力60分鐘。（編輯：林興盟）1120111

陸軍564旅聯合兵種營11日在高雄實施反機降實兵訓練，其中戰術型近程無人飛行載具（UAV）為首度公開曝光，引發關注。這款無人機由國家中山科學研究院研製，目的在滿足聯兵營早期預警、爭取反應時間。中央社記者裴禛攝 112年1月11日