土耳其瑞典關係緊張 艾爾段稱擬先允芬蘭入北約

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土耳其總統艾爾段29日表示，可能會同意先讓芬蘭加入北約，而不讓瑞典同時加入。（中央社製圖）

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（中央社安卡拉/伊斯坦堡29日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段今天首度表示，土耳其可能會同意先讓芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），而不讓瑞典同時加入，此舉使得土瑞兩國緊張局勢持續升高。

路透社和法新社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在今天播出的電視演說中表示：「必要的話，我們對於芬蘭（申請加入北約）可能會給不同的反應，瑞典屆時會很震驚。不過芬蘭切記不要犯下與瑞典一樣的錯誤。」

他也重申，他要求瑞典按照土耳其提供的名單交出恐怖主義嫌犯，「如果真的想加入北約，你們將會把這些恐怖分子交給我們」。

瑞典和芬蘭去年在俄羅斯入侵烏克蘭後申請加入北約，需要經過北約所有會員國同意。目前僅土耳其和匈牙利國會尚未批准。匈牙利國會可望於2月表決通過。

瑞典境內的庫德族人比芬蘭多，與土耳其的齟齬也更嚴重。

土耳其認為，瑞典窩藏非法組織庫德工人黨（PKK）激進分子；庫德工人黨自1984年起就與土耳其展開對抗，被土耳其和西方盟友視為恐怖組織。

艾爾段說：「我們給了瑞典一份120人名單，要求他們引渡這些在他們國家的恐怖分子。如果不引渡，那很遺憾。」他是指土耳其不會同意瑞典和芬蘭一同加入北約。

艾爾段上週批評瑞典縱容抗議人士在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近示威，並且焚燒可蘭經。土耳其隨後宣布，暫停和瑞典及芬蘭商討有關他們加入北約的會談。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，瑞典希望與土耳其恢復北約議題對話，但土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）26日曾說，重啟談判沒有意義。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1120130