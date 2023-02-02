香格里拉對話6月新加坡登場 澳總理將發表演講

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡2日專電）今年的「香格里拉對話」亞洲安全會議預計6月在新加坡登場。主辦單位宣布，澳洲總理艾班尼斯將於首日發表主題演講；此值地緣政治情勢升溫之際，艾班尼斯演講內容備受外界關注。

主辦「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）的英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）昨天宣布，艾班尼斯（Anthony Albanese）將於活動首日發表主題演講。

艾班尼斯隨後也在推特推文表示：「我們希望區域穩定、和平、強韌及繁榮。這類論壇提供寶貴機會，討論我們對印太地區的共同期待。」

IISS指出，第20屆「香格里拉對話」將於6月2日至4日在新加坡香格里拉飯店舉行。

活動將聚集來自亞太、歐洲及北美等地區的國防部長、軍事將領及資深國防官員，以及企業領袖與安全專家，共同討論關鍵的安全挑戰；預計將有超過40國、逾550名人士與會。

IISS亞洲區執行長克萊布崔（James Crabtree）表示，澳洲在亞太安全的角色越趨重要。艾班尼斯自去年5月上任以來，積極與區域強權國家互動並檢視澳洲的防衛態勢。

此值地緣政治緊張情勢升溫時刻，克萊布崔指出，艾班尼斯發表演講提供如何解決亞太安全挑戰的觀點，「很及時」。

IISS表示，自2002年開始舉辦「香格里拉對話」以來，每年活動都有來自全球的高階軍方官員、外交官、專家及評論員、國防產業代表等人參加。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，「香格里拉對話」2020、2021連續2年取消，去年恢復實體舉行，日本首相岸田文雄、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國國防部長魏鳳和分別在活動期間發表演講，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也以視訊方式發表特別演講。

台灣多由學者代表參與「香格里拉對話」。前國防部長楊念祖以學者身分出席去年的會議。（編輯：張芷瑄）1120202