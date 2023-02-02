TikTok資安計畫不具說服力 美議員仍擬立法封殺

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國聯邦眾議院中國問題特別委員會共和黨籍主席蓋拉格的發言人表示，蓋拉格與影音分享平台TikTok代表會面，討論TikTok的美國數據安全計畫後，仍打算提出在美全面禁止TikTok法案。

路透社報導，蓋拉格（Mike Gallagher）與TikTok美洲公共政策負責人貝克曼（Michael Beckerman）為首的代表會面後，發言人鄧恩（Jordan Dunn）表示，蓋拉格「感謝他們花時間相見，但認為他們的論述不具說服力」。

鄧恩表示，蓋拉格「仍計劃未來幾週提出他與克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）眾議員一起草擬的法案」。

貝克曼在致路透社聲明中表示，TikTok希望「了解更多沒有在這項全面性計畫中處理的蓋拉格議員特定關切」。

他表示，TikTok希望能向蓋拉格再進行一場簡報，「因為很難在一場簡短會談中，就已經醞釀兩年的國安提案進行實質性的深入說明」。

路透社檢視TikTok所提「保護美國國家安全利益」（Protecting U.S. National Security Interests）簡報資料，內容詳述這個應用程式對確保超過1億美國用戶數據安全所做的努力。

擔心美國用戶個資被傳到北京，美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States）2020年下令中國科技公司字節跳動（ByteDance）分拆TikTok業務。

過去3年，TikTok尋求向華府保證美國公民個資不會外洩、TikTok的內容不會被中國共產黨或任何受到北京影響人士操縱。

TikTok於1月30日證實，執行長周受資已經同意3月23日赴眾議院能源暨商業委員會作證。眾議院外交事務委員會計劃本月表決封殺TikTok法案。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1120202