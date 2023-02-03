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美國對81項中國醫療產品延長關稅豁免至5月中旬

2023/2/3 07:03
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國貿易代表署（USTR）今天表示，將對若干來自中國的醫療產品暫時延長關稅豁免，同時針對是否應該繼續這類豁免，徵詢公眾意見。

法新社報導，這類豁免涵蓋81項醫療保健產品，源於美國對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的努力，最初是在2020年12月宣布，近幾年已數度延長。

美國貿易代表署在聲明中表示，豁免期限原本會在2月28日到期，現在將延至5月中旬。

清單上的品項包括乾洗手的按壓瓶、消毒濕紙巾的塑膠容器、血壓監測器、指尖式脈搏血氧儀、核磁共振（MRI）機器、X光檢查台等。

過去一年來通貨膨脹嚴重，總統拜登（Joe Biden）面臨結束所謂「301條款」關稅措施的壓力。

這些關稅是在美中貿易關係趨於緊張時祭出的。前美國總統川普（Donald Trump）指控中國實施不公平貿易行徑、竊取美國技術和智慧財產，對價值3500億美元的中國商品加徵關稅。（譯者：楊昭彥）1120203

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