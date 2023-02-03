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白宮：雙俄運動員不應代表國家參加巴黎奧運

2023/2/3 10:16
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國白宮今天表示，美國支持讓俄羅斯與白俄羅斯運動員以中立身分參加2024年奧林匹克運動會，前提是他們不能展示國旗或標誌。

法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，「美國支持暫停俄羅斯與白俄羅斯的國家體育管理組織與國際體育聯盟之間的關係」，但如果運動員受邀參加奧運等國際賽事，「必須特別清楚的是，他們不代表俄羅斯或白俄羅斯」。

「俄羅斯與白俄羅斯的正式國旗、標誌與國歌，也應禁止使用。」

有關俄羅斯與白俄羅斯運動員在2024年巴黎奧運上地位的爭論漸趨激烈，如今美國表明立場，再替爭論添上一筆紀錄。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）堅決反對俄羅斯與白俄羅斯運動員參與巴黎奧運，並以俄國侵略烏克蘭為由，呼籲禁止俄國參加。俄羅斯則正推動取消所有限制，認為奧運不應被政治化。

國際奧林匹克委員會（IOC）先前表示，正研究俄羅斯參加夏季奧運的「途徑」，可能讓選手以中立身分參加。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120203

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