土耳其敘利亞遇百年強震 專家籲查水壩有無裂痕

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（中央社伊斯坦堡6日綜合外電報導）規模7.8地震今天清晨在人們還在熟睡時強襲土耳其、敘利亞 ，釀慘重傷亡、夷平建築物。這起地震遠至賽普勒斯島都有感。有土耳其專家呼籲檢查水壩是否出現裂痕。

美聯社報導，土耳其災害與應變管理署（Disaster and Emergency Management）表示，這起地震在土國7個省至少造成76人喪生，440人受傷。

敘利亞國營媒體引述衛生部官員說，政府掌控地區死亡人數攀升至99，另有至少334人受傷。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）表示，這起發生於當地清晨4時17分的地震規模7.8，震源深度約17.9公里，約15分鐘過後發生一次規模6.7的餘震。

這是至少一個世紀以來這個區域最強的地震之一。

土耳其科學院地震專家格爾（Naci Gorur）呼籲地方政府官員立即檢查水壩是否出現裂痕，避免出現災難性洪患。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1120206