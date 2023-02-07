韓國新堂站跟騷殺人犯 一審遭判40年徒刑

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國首爾地鐵新堂站去年發生女站務員遭男同事騷擾殺害案件，法院今天一審宣判，以涉嫌特定犯罪加重處罰法的報復殺人、違反情報通信網法及個資法、侵入民宅等罪名，重判嫌犯全周煥（譯音）40年有期徒刑。

韓聯社報導，首爾中央地方法院今天就此案做出上述判決。法院表示，考量這次犯罪手法殘酷且經預謀，被告怪罪受害人的心理等，認為被告可能再次犯下殺人案。除40年徒刑外，全周煥還必須穿戴可追蹤所在位置的電子裝置15年。

根據全周煥陳述，法院認為他從一開始就打算若無法與被害人達成協議就殺害她，並指出全周煥不顧被害人意願持續跟蹤騷擾，在被害人提告後毫無悔意，反而採取報復。「被害人死前所受的痛苦難以衡量，家屬至今仍沈浸在悲痛之中」，法院表示，此案被害人身為人的尊嚴與價值遭到殘忍踐踏，許多人因此感到衝擊與憤怒。

全周煥原任職首爾交通公社，因涉跟蹤騷擾同事A女遭起訴，但他在跟騷罪一審宣判前一天於新堂站女廁埋伏殺害A女，雖在現場被見義勇為民眾制伏，但A女身中數刀送醫不治。根據調查，全周煥在犯案前曾4次潛入被害者住處所在建築守候，但被害人當時已經搬家，全周煥未能得逞。

韓國檢方原先對全周煥求處死刑，並要求強制配戴可追蹤所在位置的電子裝置30年。法院說明，「不能說他完全不可能在服刑期間認識到自己的錯誤並改過向善」，考量他已因跟騷案遭判9年徒刑，加上做為往後跟騷案的參考，最終決定判處有期徒刑。

全周煥在跟騷案一審判處有期徒刑9年，全案上訴中；他被控殺人部分另案審理，今天宣判後兩案可能合併上訴。（編輯：韋樞）1120207