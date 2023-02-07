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影片／土耳其記者連線遇強震 中斷直播扛小女孩逃難英勇救援
首頁 / 國際

1999年至今全球最致命強震一次看

2023/2/7 20:47（2/7 21:12 更新）
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土耳其哈泰省民眾7日站在瓦礫堆上望著被地震摧毀的樓房。（路透社）
土耳其哈泰省民眾7日站在瓦礫堆上望著被地震摧毀的樓房。（路透社）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）土耳其與敘利亞接壤地區6日清晨發生芮氏規模7.8強震，導致數千人喪生。在嚴寒天氣中，隨著救援人員持續在倒塌建築物的瓦礫堆中尋找倖存者，預計死亡人數仍將繼續上升。

美聯社列出1999年以來，全球最致命的震災。

●日本311大地震

2011年3月11日，日本東北部海岸發生規模9.0強震並引發海嘯，造成近2萬人身亡。

●海地大地震

2010年1月12日，海地逾10萬人死於一場規模7.0的地震。政府當局估計，罹難人數高達31萬6000人。

●四川大地震

2008年5月12日，中國四川省東部發生規模7.9強震，導致8萬7500多人喪生。

●克什米爾大地震

2005年10月8日，巴基斯坦克什米爾（Kashmir）地區發生規模7.6地震，奪走8萬多條人命。

●南亞海嘯

2004年12月26日，印尼發生規模9.1強震，引發印度洋海嘯，造成周邊10餘個國家約23萬人喪命。

●伊朗巴姆大地震

2003年12月26日，伊朗東南部克爾曼省（Kerman）發生規模6.6地震，歷史古城巴姆（Bam）被夷為平地，2萬多人不幸罹難。

●印度古茶拉底大地震

2001年1月26日，印度古茶拉底省（Gujarat）發生規模7.6地震，2萬人因此死亡。

●土耳其伊茲米特地震

1999年8月17日，土耳其伊茲米特（Izmit）遭到規模7.6地震襲擊，造成約1萬8000人喪生。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1120207

#地震
#土耳其
#印度
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