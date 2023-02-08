韓行政部長因梨泰院事件遭彈劾 總統府批議會之恥

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國行政安全部長李祥敏因去年梨泰院踩踏事件應對不力，國會今天表決通過彈劾案，將移交憲法法院審理。李祥敏說將接受審判，總統辦公室則發表立場力挺，認為這項彈劾案放棄議會主義，在韓國議政史上留下羞恥紀錄。

位於韓國首爾市鬧區的梨泰院去年萬聖節前夕發生人群踩踏致死意外，行政安全部等相關單位遭批事前準備、應對不力，在野黨疾呼要求李祥敏請辭負責，但李祥敏以恪盡職守為由留任，韓國國會在野黨共同民主黨、正義黨及基本所得黨因此在今年2月6日提出李祥敏彈劾案。

韓聯社報導，韓國國會今天下午的全體會議就此案進行不記名表決，共293人參與投票，最終以179票贊成、109票反對、5票無效通過，此案將移交憲法法院審理，預計將在法律規定的180天審理期限內做出裁決，同時李祥敏將被停職至裁定出爐。

李祥敏是韓國75年憲政史上首名遭國會彈劾的國務委員，韓國國會過去曾通過彈劾前總統盧武鉉及朴槿惠，憲法法院分別在彈劾案通過63天及91天後做出裁定，盧武鉉彈劾案遭駁回，朴槿惠彈劾成立。

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韓國總統辦公室在國會通過李祥敏彈劾案後就火速發表聲明，稱這次彈劾案「放棄議會主義」，將在議政史上留下羞恥紀錄。韓國本屆在籍國會議員共299人，最大在野黨共同民主黨就占了169席，推動通過彈劾案具有極大優勢。

國務總理韓惪洙也對「在對內、對外各種艱困條件下，發生這種議政史上史無前例狀況」表示遺憾，希望所有公職人員能不受影響，穩定執行公務。李祥敏也表示在接受憲法法院審判期間，會盡量減少空白期對國民安全的影響。（編輯：張芷瑄）1120208