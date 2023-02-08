台灣藝人遭勒索後續 泰國警方發布臨檢新規定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）受到台灣藝人安于晴在曼谷遭到警察勒索事件影響，泰國警方修正設立臨檢站規定，警方設立臨檢站必須要轄區內指揮官或是高階警官同意，若警察被指控亂收錢，高階警官必須負連帶責任。

台灣藝人安于晴1月初赴泰國旅遊稱遭在臨檢站的警察無故勒索，事件1月底在泰國發酵，引發全國關注，泰國警方否認多天後終於承認收錢，起因是安于晴一行人車裡搜出在泰國是非法的電子煙，警察要他們付錢以交換不被送到警局調查。

涉案7名員警隨即被調離現職並將被起訴，泰國警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）則出面向民眾以及受影響的人道歉，並要旅客仍對泰國警察保持信心。

不過1月底又傳出一名外國旅客在巴達雅（Pattaya）因持有電子煙被警察勒索上萬元的事件，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，因應這兩起事件，丹隆薩5日發布新的命令，未來如果要設立臨檢站追捕通緝犯，必須要通知鄰近的警察報案中心。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而如果是設立一般而不是針對特定對象的臨檢站，必須要取得該轄區高階警官或是指揮官的同意，如果未來再有警察遭指控勒索民眾，不只涉案警察會遭到調查，同意設立臨檢站的高階警官或是指揮官也要負連帶責任。

由於泰國按摩洗浴業大亨丘威（Chuwit Kamolvisit）曾爆料指警方刪除了安于晴一行人遭臨檢時的監視影片，曼谷市警局否認刪除影片，僅表示是記憶卡壞掉，丹隆薩簽署的新命令中要求警方臨檢時拍攝的影片必須保存20天，以供需要時可以調閱。（編輯：張芷瑄）1120208