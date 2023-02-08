更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

詹姆斯登基成NBA得分王 再拚寫4萬分障礙
運動

詹姆斯登基成NBA得分王 再拚寫4萬分障礙

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
土耳其敘利亞強震全球馳援 台灣首日善款湧1033萬餘元
首頁 / 國際

台灣藝人遭勒索後續 泰國警方發布臨檢新規定

2023/2/8 19:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）受到台灣藝人安于晴在曼谷遭到警察勒索事件影響，泰國警方修正設立臨檢站規定，警方設立臨檢站必須要轄區內指揮官或是高階警官同意，若警察被指控亂收錢，高階警官必須負連帶責任。

台灣藝人安于晴1月初赴泰國旅遊稱遭在臨檢站的警察無故勒索，事件1月底在泰國發酵，引發全國關注，泰國警方否認多天後終於承認收錢，起因是安于晴一行人車裡搜出在泰國是非法的電子煙，警察要他們付錢以交換不被送到警局調查。

涉案7名員警隨即被調離現職並將被起訴，泰國警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）則出面向民眾以及受影響的人道歉，並要旅客仍對泰國警察保持信心。

不過1月底又傳出一名外國旅客在巴達雅（Pattaya）因持有電子煙被警察勒索上萬元的事件，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，因應這兩起事件，丹隆薩5日發布新的命令，未來如果要設立臨檢站追捕通緝犯，必須要通知鄰近的警察報案中心。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

而如果是設立一般而不是針對特定對象的臨檢站，必須要取得該轄區高階警官或是指揮官的同意，如果未來再有警察遭指控勒索民眾，不只涉案警察會遭到調查，同意設立臨檢站的高階警官或是指揮官也要負連帶責任。

由於泰國按摩洗浴業大亨丘威（Chuwit Kamolvisit）曾爆料指警方刪除了安于晴一行人遭臨檢時的監視影片，曼谷市警局否認刪除影片，僅表示是記憶卡壞掉，丹隆薩簽署的新命令中要求警方臨檢時拍攝的影片必須保存20天，以供需要時可以調閱。（編輯：張芷瑄）1120208

#安于晴
#泰國
#丹隆薩
安于晴
安于晴遊泰稱被勒索 涉案警將以賄賂罪遭訴台灣藝人安于晴遊泰遭警方要錢 涉案警調職警察總長道歉
丹隆薩
泰國將實施駕駛點數計畫 多次違規就吊銷駕照APEC會議將登場 泰國政府禁會場周邊集會抗議
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族