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罌粟花海吸10萬人潮 加州小鎮卻不歡迎遊客

2023/2/9 13:21（2/9 16:22 更新）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）加州南邊的小鎮艾爾辛諾湖（Lake Elsinore）4年前大片罌粟花綻放，一度吸引數萬人潮，但地方官員宣布今年關閉步道，不歡迎遊客。

綜合媒體報導，2019年艾爾辛諾湖的華克谷（Walker Canyon）大片罌粟花海，湧進成千上萬的外來遊客。如今又到了罌粟花盛開的季節，地方官員與警方昨天開記者會，宣布今年關閉步道。

市長強生（Natasha Johnson）表示，將關閉通往這個區域的15號公路閘道，同時山谷周邊全面禁止停車，無論是公共或私人步道一律關閉，直到花期結束。

儘管今年花海的盛況不如4年前，但地方官員基於安全考量決定關閉步道，取消接駁車服務。

強生說2019年那一次，光是一個週末就湧進10萬人潮，幾乎跟迪士尼樂園的遊客一樣多，無論是公路或步道上都發生大量安全事故，踐踏了當地人細心維護的環境。

河濱郡警長畢昂可（Chad Bianco）說，執法人員對於擅自闖入的外來者採取零容忍政策，「如果裡到這裡停車，馬上就會開罰、拖吊」。

他點出在花期關閉步道的幾個原因，包括4年前部分遊客對當地缺乏尊重；步道上發生很多起的受傷事件，救護人員很難抵達；況且這個區域不適合湧進這麼大量的人潮車潮。（編輯：高照芬）1120209

#強生
#加州
#艾爾辛諾湖
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