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中國商務部：澳洲貿易部長受邀將訪中

2023/2/9 18:30
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（中央社台北9日電）中國商務部長王文濤6日與澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）透過視訊，舉行兩國3年來首場貿易部長會議。中國商務部今天宣布，王文濤邀請法瑞爾在合適時間訪中，法瑞爾已接受邀請。

據澎湃新聞報導，中國商務部9日下午召開例行新聞發布會，商務部新聞發言人束玨婷答覆媒體相關提問時表示，王文濤與法瑞爾6日舉行視訊會議，雙方就落實兩國領導人峇里島會晤的重要共識、妥善處理彼此重點經貿關切、規劃發展中澳經貿下階段關係等進行了專業、務實、坦誠的交流。

她說，會談中雙方討論了各自關心的貿易、投資議題，並就進一步拓展新興領域合作交換了意見。雙方一致同意要用好雙邊經貿交流機制，作為處理雙方共同關心問題的重要平台。

束玨婷指出，兩國部長指示工作團隊就會談確定的事項進行後續討論，就有關經貿交流機制安排進行具體溝通。「此次會談是雙方共同推動中澳經貿關係重回正軌的重要一步」。

束玨婷並指出，會談期間，王文濤邀請法瑞爾在合適的時間訪中，法瑞爾接受了邀請，雙方將就法瑞爾訪中的具體安排保持溝通。（編輯：楊昇儒）1120209

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法瑞爾
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王文濤
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