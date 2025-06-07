中歐經貿會談取得進展 中國承諾加快審批稀土出口

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（中央社台北7日電）中國官方公布，中歐經貿高層官員3日在巴黎會談，包括歐盟對中國電動汽車徵收反補貼稅以及中國對歐盟白蘭地酒反傾銷調查與反制措施等都取得新的進展；中方並承諾加快審批稀土出口。

中國商務部今天下午發布新聞稿說，中國商務部長王文濤3日在巴黎與歐盟主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）舉行會談。雙方針對歐盟對中國電動汽車反補貼案、中國對歐盟白蘭地反傾銷案、出口管制等緊迫而重要的議題進行了專注、坦誠、深入的討論，並責成雙方工作團隊加緊努力工作，為中歐今年重要議程做好經貿準備。

中國商務部稱，雙方針對電動汽車案進行了專業、深入的討論，推動該案向妥善解決的正確方向「又邁進了一大步」。中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商目前進入最後階段，但仍需雙方努力。歐方提出可同時探討新的技術路徑，中方將從法律和技術層面對歐方提議的可行性進行評估。雙方指示工作層加緊努力，以符合各自法律規定和世貿組織規則的方式，找到雙方均可接受的解決方案，妥善解決貿易分歧。

中國商務部並稱，王文濤與塞夫柯維奇就白蘭地案友好、坦誠地交換了意見，同時也向法國方面簡要通報了相關進展情況。法國企業與相關協會已主動向中方提交了價格承諾申請，中方調查機關與法方針對價格承諾核心條款達成了一致。中方正在對價格承諾完整文本進行審查，如審查通過，擬於7月5日前發布包含價格承諾文本的終裁公告。

中國商務部說，中方充分展現了透過對話磋商解決中歐貿易分歧的誠意，也希望歐方與中方相向而行，妥善解決中方關切，為中歐進一步擴大合作創造條件。

據發布，中歐雙方還討論稀土出口管制議題。近日傳出，多家歐洲汽車供應商的工廠與生產線因為稀土斷供被迫停產。

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中國商務部說，王文濤向歐方進一步澄清了中國出口管制政策，強調對稀土等物項實施出口管制是國際通行做法，「中方高度重視歐方關切，願對符合條件的申請建立綠色通道，加快審批，並指示工作層就此保持及時溝通」。

王文濤並提出，希望歐方相向而行，採取有效措施，便利、保障和促進高技術產品對中合規貿易。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1140607