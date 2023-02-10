更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄4/300
首頁 / 國際

日央行新總裁人選 岸田屬意經濟學者植田和男

2023/2/10 17:25（2/10 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日相岸田文雄料將任用經濟學者植田和男擔任日銀新總裁。圖為日銀現任總裁黑田東彥（左）與植田和男（右）2016年共同出席座談會。（共同社）
日相岸田文雄料將任用經濟學者植田和男擔任日銀新總裁。圖為日銀現任總裁黑田東彥（左）與植田和男（右）2016年共同出席座談會。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本中央銀行「日本銀行」總裁黑田東彥的任期將於4月8日屆滿，日本首相岸田文雄大致上決定將任用經濟學者植田和男擔任日銀新總裁。消息傳出後，外匯市場出現日圓升值情況。

日本放送協會（NHK）報導， 現年78歲的黑田東彥是歷來擔任日銀（央行）總裁天數最長的，他連任日銀總裁的第2任任期將於4月8日屆滿。今天傳出岸田已告知執政黨自民黨幹部等大致上已決定將任用植田和男接任。

此外，岸田大致上決定將任用前金融廳長官冰見野良三、現在的日銀理事內田真一擔任新的日銀副總裁。

現年71歲的植田和男1974年畢業於東京大學理學部（理工系），在美國麻省理工學院研究所等做研究，1993年起擔任東京大學經濟學部（經濟系）教授。

植田和男從1998年起的7年之間擔任日銀政策委員會的審議委員，日本1999年實施「零利率政策」、2001年實施「量化寬鬆貨幣政策」，他在理論方面予以支持。

後來，他重返大學任教，擔任東京大學大學院（研究所）經濟學研究科的教授，2008年身為內閣府調查會會長，規劃日本的成長戰略報告。他2017年起擔任共立女子大學教授。

除了長年在大學執教外，目前也是日本政策投資銀行的社外董事、日銀金融研究所的特別顧問。

日本電視台新聞網（NNN）報導，原本有日媒報導新央行總裁人選可能是現任日銀副總裁雨宮正佳，但今天傳出首相岸田大致上決定任用植田和男擔任新央行總裁，市場人士對此感到很驚訝。

日本政府將於14日向國會提交日銀總裁、副總裁的新人事案。之後，在眾議院、參議院獲得同意後，岸田內閣將正式任命。（編輯：張芷瑄）1120210

#日本銀行
#植田和男
#岸田文雄
延伸閱讀
日銀維持大規模貨幣寬鬆 長期利率變動幅度不變日本去年12月通膨率達4% 創逾40年來新高「家庭對漲價容忍度增加」說法惹議 日銀總裁道歉難滅火談新台幣匯率要穩定 機械公會：32元才能讓業界安心
岸田文雄
日本口罩令3/13起鬆綁 民眾可自行判斷室內外佩戴時機日相岸田文雄慢性鼻竇炎 11日動手術
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日相岸田文雄慢性鼻竇炎 11日動手術