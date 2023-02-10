日央行新總裁人選 岸田屬意經濟學者植田和男

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日相岸田文雄料將任用經濟學者植田和男擔任日銀新總裁。圖為日銀現任總裁黑田東彥（左）與植田和男（右）2016年共同出席座談會。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本中央銀行「日本銀行」總裁黑田東彥的任期將於4月8日屆滿，日本首相岸田文雄大致上決定將任用經濟學者植田和男擔任日銀新總裁。消息傳出後，外匯市場出現日圓升值情況。

日本放送協會（NHK）報導， 現年78歲的黑田東彥是歷來擔任日銀（央行）總裁天數最長的，他連任日銀總裁的第2任任期將於4月8日屆滿。今天傳出岸田已告知執政黨自民黨幹部等大致上已決定將任用植田和男接任。

此外，岸田大致上決定將任用前金融廳長官冰見野良三、現在的日銀理事內田真一擔任新的日銀副總裁。

現年71歲的植田和男1974年畢業於東京大學理學部（理工系），在美國麻省理工學院研究所等做研究，1993年起擔任東京大學經濟學部（經濟系）教授。

植田和男從1998年起的7年之間擔任日銀政策委員會的審議委員，日本1999年實施「零利率政策」、2001年實施「量化寬鬆貨幣政策」，他在理論方面予以支持。

後來，他重返大學任教，擔任東京大學大學院（研究所）經濟學研究科的教授，2008年身為內閣府調查會會長，規劃日本的成長戰略報告。他2017年起擔任共立女子大學教授。

除了長年在大學執教外，目前也是日本政策投資銀行的社外董事、日銀金融研究所的特別顧問。

日本電視台新聞網（NNN）報導，原本有日媒報導新央行總裁人選可能是現任日銀副總裁雨宮正佳，但今天傳出首相岸田大致上決定任用植田和男擔任新央行總裁，市場人士對此感到很驚訝。

日本政府將於14日向國會提交日銀總裁、副總裁的新人事案。之後，在眾議院、參議院獲得同意後，岸田內閣將正式任命。（編輯：張芷瑄）1120210