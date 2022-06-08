日本萬物齊漲 日銀總裁為漲價爭議發言致歉

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本已有或將有數千項商品漲價，日本銀行總裁（相當於中央銀行總裁）黑田東彥日前一席「家庭經濟對漲價容忍度正在增加」發言引發爭議，他雖出面致歉滅火，網路上罵聲依舊。

日本共同社中文網報導，黑田7日針對自己的漲價發言致歉。央行總裁就自身發言道歉實屬罕見。

黑田6日演講時提到「家庭經濟對漲價容忍度正在增加」，引發爭議。他7日晚間出面解釋，這並非是家庭經濟自願接受漲價的意思，這番說法造成外界誤會，「很抱歉」。

每日新聞報導，黑田發言在國會中也備受批評，儘管他7日晚間出面道歉，網路上罵聲依舊，推特上的「無法接受漲價」主題標籤一度進入熱門趨勢。

黑田6日說，日本家庭經濟對漲價容忍度正在增加，從以實現持續性物價上漲為目標來看，是一項重要的變化。

上述發言引發批評後，黑田7日出面道歉，表示這番話並非指家庭經濟自願接受漲價。

有網友推文說：「因為是生活必需品，也只能買，大家都很煩惱，也無法接受，所以別開玩笑了！」還有網友說：「就算漲價也得買，不代表接受漲價，是因為不吃東西會死人，你知道人類不吃東西會死嗎？」

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日本放送協會（NHK）日前報導，民間信用調查公司帝國資料調查公司（Teikoku Databank）5月針對日本主要105家食品及飲料業者進行調查，結果顯示，受到原物料價格高漲，約6成的68家業者今年已經調漲或接下來將要調漲商品價格。

已調漲及將調漲商品總計8300多項，比4月調查時增加逾2000項，平均調漲幅度約12%。其中光是6月及7月就有約3100項商品將調漲，帝國資料調查公司表示，由於近期成本快速增加，今年夏天可能將成為「漲價的夏天」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110608