日本4月企業物價漲10% 時隔約41年再達兩位數

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本4月企業商品價格指數（CGPI）初估值為113.5，不僅創下從1960年開始統計以來最高水準，且相較2021年同期上漲10%，是時隔約41年再出現兩位數成長。

日本經濟新聞報導，日本銀行（日本中央銀行）今天公布代表企業間交易物品價格動向的4月CGPI初估值為113.5（以2015年平均為100估算），較2021年同月上漲10%，已連續14個月高於前一年同期水準。

受到俄羅斯入侵烏克蘭等因素影響，以跟石油、煤炭製品等資源相關為主的廣泛品項價格上漲，造成4月CGPI繼第2次石油危機殘留影響的1980年12月以來，時隔約41年再出現兩位數成長。

至於CGPI來到113.5，則是超過1980年9月及1982年9月創下的112.5紀錄，成為從1960年開始統計以來最高水準。

從交易品項別來看，石油及煤炭製品上漲30.9%、鋼鐵上漲29.9%、非鐵金屬也上漲25%；其他包括化學製品、金屬製品及塑膠製品等廣泛品項都上漲，推升物價上漲。

日本放送協會（NHK）報導，價格上漲的品項占整體逾7成，企業間交易紛紛將原物料上漲轉嫁在交易價格上。

日本銀行談到接下來的走向時說，日圓持續貶值也在外匯市場產生影響，將持續關注烏克蘭情勢對國際商品行情帶來的影響。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110516