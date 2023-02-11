更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
巴黎奧運
新聞專題
巴黎奧運1/26
首頁 / 國際

澤倫斯基：讓俄運動員參加奧運是彰顯暴力

2023/2/11 14:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦10日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前呼籲，如果俄羅斯運動員獲准參賽，應抵制2024年巴黎奧運。他今天指出，俄國運動員出現在奧運會將是「彰顯暴力」。

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）上月宣布，正在另闢「蹊徑」讓俄羅斯與白俄羅斯運動員持中立旗幟參加巴黎奧運，引起烏克蘭憤怒地回應。

法新社報導，俄軍入侵烏克蘭即將進入第2年，基輔當局擔憂，如果讓俄國運動員參加明年奧運，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將從中獲得政治優勢。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）已說，烏克蘭呼籲抵制奧運違反「我們主張的原則」。

但澤倫斯基以視訊出席與約30國體育部長召開的線上會議時說：「單是這個恐怖主義國家的代表出現，就是暴力與違法行為的彰顯。這種事不能以某種假裝保持中立的行為或白色旗幟掩蓋。」美國也參與這場會議。

澤倫斯基指出，很少有俄羅斯運動員表態反對俄烏戰爭。他說：「幾乎沒有這類譴責聲音。只有少數幾個孤立的聲音，而且很快就消失殆盡。」

澤倫斯基又說：「如果俄羅斯運動員獲准參加任何競賽或奧運，這個恐怖主義國家強迫他們加入戰爭宣傳，只是時間早晚問題。」

他說：「俄羅斯現在是一個以鮮血玷汙每件事的國家，即使是白色旗幟也不例外。」

澤倫斯基說，已有至少228名烏克蘭運動員與教練在俄羅斯入侵期間喪命。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120211

#澤倫斯基
#巴黎奧運
#俄羅斯
澤倫斯基
俄飛彈襲烏克蘭電廠 拜登將訪波蘭展現對烏支持率團訪問英國 江啟臣：雙方期待繼續深化關係
蒲亭
馬航MH17遭擊落 「強烈跡象」蒲亭批准供應飛彈英新一波對俄制裁 聚焦無人機商等俄軍工、資訊企業
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國際奧會：烏克蘭發起抵制巴黎奧運有違奧運精神