日本擬3月鬆綁口罩規範 學者：短時間難普及

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本政府一改過去面對COVID-19的防疫思維，有意從3月13日起鬆綁口罩規範。不過，有學者認為，日本民眾已戴了3年口罩，要讓他們普遍願意脫掉口罩，可能還需要一點時間。

日本每日新聞報導，日本櫻美林大學教授山口創推測，「大部分的人願意脫掉口罩，可能是在5月的黃金週長假時」。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2020年在境內擴大影響，日本社會瞬間就接受佩戴口罩，山口創表示，一戴也戴了3年，民眾看到旁人作法來做出自己的選擇，可以實際感受到從眾壓力在日本社會非常強。

由於3月中旬過後還有感染流感的風險，同時也持續是花粉症的季節，山口創認為，民眾基本上會先看周圍的狀況，即使沒有COVID-19疫情，仍是必須佩戴口罩的時間。

山口創指出，隨著COVID-19疫情讓戴口罩成為理所當然的同時，「要在人前拿掉口罩展現容顏，就好比在人前脫掉內衣一樣」。

大阪市一位19歲的大一女生說，以後日常生活也會持續戴口罩，「就算有化妝，要讓第一次見面的人看到我的整張臉，心理上還是會抗拒」。

讀賣新聞報導，日本政府雖然有意從3月13日起鬆綁口罩規範，不過，也決定由個人自行判斷要不要戴口罩。

根據日本政府基本方針，兒童在參加畢業典禮時將不再需要戴口罩。不過，有兒童對脫掉口罩會感到不安與抗拒，讓許多學校難以決定如何因應。

東京都江戶川區的區立小岩第三中學校長山田人也說，現在國三的學生從入學時就一直戴著口罩生活，「雖然至少希望能在畢業典禮讓他們不用戴口罩，但學生們各有自己的想法」，目前預定會在典禮舉行前再決定是否要戴口罩。

在搭乘大眾交通工具的部分，日本政府將不會建議在新幹線、高速巴士、計程車、飛機及船舶佩戴口罩；但另一方面，建議佩戴口罩的場合包括「搭乘擁擠的電車及公車時」。

預料日本大眾交通運輸各公司未來將修改口罩規範，但營運都營地下鐵的東京都交通局負責人員表示，每個人對「擁擠」的定義不同，難道不會發生乘客間的糾紛嗎？（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1120211