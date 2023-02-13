熱帶風暴襲紐西蘭北部 總理班機取消滯留奧克蘭

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（中央社威靈頓13日綜合外電報導）熱帶風暴嘉布瑞爾（Gabrielle）侵襲紐西蘭北部，數以萬計民宅停電，數百架航班被取消，紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）也因此滯留在北島最大城市奧克蘭。

法新社報導，紐西蘭北島5個地區已宣布進入緊急狀態，全國510萬人口幾乎有1/3受影響。

雖然風暴昨天降級，威力仍足以拔起樹木、毀壞道路並造成電線鬆脫。

由於班機取消，希金斯和其他數以千計人一樣被困在奧克蘭（Auckland），無法返回北島西南端的首都威靈頓（Wellington）。

希金斯今天在記者會上說，「情況在好轉之前還會惡化」，呼籲民眾「做好準備，盡可能待在室內」。

他說，政府一度考慮宣布全國進入緊急狀態，但目前尚無必要。如果政府宣布全國緊急狀態，將是紐西蘭史上第3次。

政府已宣布規模達725萬美元的援助計畫用於災後重建。

風速高達每小時140公里的強風襲擊北部地區，奧克蘭的海灣大橋也在每小時110公里的陣風撼動下搖晃。

奧克蘭有160萬人口，在今年1月底的暴洪迫使數以千計人疏散並造成4人死亡後，這座城市還在復原期。

惡劣天氣導致紐西蘭的交通網絡一團混亂，班機、火車和公車運輸都中斷了。

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）表示，目前已取消509個航班，影響約1萬名國際旅客的行程，預期明天才會恢復正常服務。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1120213