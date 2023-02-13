俄烏戰爭臨近1週年 王毅出訪俄羅斯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）俄烏戰爭將近1週年，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將於14至22日訪問法國、義大利、匈牙利和俄羅斯。其中，王毅訪俄行程被認為與俄方曾片面宣布習近平春季將到訪有關。

2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭1週年，繼中國外交部副部長馬朝旭在2至3日赴莫斯科磋商後，中國外交部官網今天公布，王毅將於14至22日應邀訪問法國、義大利、匈牙利和俄羅斯，並出席第59屆慕尼黑安全會議。

中國外交部發言人汪文斌今天主持外交部例行記者會時表示，中俄是新時代全面戰略協作夥伴，近年在兩國元首的戰略引領下，中俄關係保持健康穩定發展態勢。王毅訪俄期間，將與俄方重點就下階段中俄關係發展及「共同關心的國際和地區熱點問題」等深入交換意見。

汪文斌又表示，中方願以此訪為契機，與俄方一道推動雙邊關係，繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。

俄羅斯外交部1月30日曾表示，習近平將於今年春季赴俄羅斯國是訪問，不過中國當局迄今沒有證實。

馬朝旭到俄羅斯磋商期間，分別會見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），並與副外長魯登科（Andrei Rudenko）和維爾希寧（Sergei Vershinin）會談。

中國外交部先前表示，馬朝旭與俄國官員就雙邊關係及合作和共同關心的國際議題深入交換意見，並說因習近平和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）戰略引領，中俄新時代全面戰略合作夥伴關係始終保持高度發展。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120213