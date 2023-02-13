越南車禍酒駕占4成 河內市兩個月取締萬件

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越南官方將2023年訂為「酒駕整治年」，呼籲民眾「醉不上道」。圖為河內市交通警察在范雄路（Pham Hung）旁取締酒駕，照片中的汽車駕駛因酒駕遭罰，車輛並遭到移置。中央社記者陳家倫河內攝 112年2月13日

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（中央社記者陳家倫河內13日專電）統計顯示，酒駕占越南車禍事故原因4成、占車禍死亡人數11%。官方將今年訂為「酒駕整治年」，在各市中心、工業區加強取締，首都河內市過去近兩個月來就取締上萬件。

入夜後的河內市過去一個多月以來經常有交通警察在路邊取締酒駕。越南先鋒報（Tien Phong）報導，越南交通警察局表示，2023年被列為「酒駕整治年」，目標是減少交通事故，特別是與酒駕相關的重大車禍。

河內市交通警察局局長陳廷義（Tran Dinh Nghia）表示，自2022年12月14日至2023年2月6日，共處理酒駕案件1萬62起，罰款570億越南盾（新台幣約7317萬元），移置萬餘輛汽機車，其中汽車占1578輛。

依照越南「酒駕整治年」執行方案，交通警察今年全年將在各道路上加強巡邏，對違反交通秩序和安全的行為進行處置，特別是在市區、工業園區等道路。

越南交通部長阮文勝（Nguyen Van Thang）9日在河內市舉辦的「2023交通安全年」開幕典禮上說明計畫精神，目的在於將交通事故、死亡人數和受傷人數減少5%至10%，並解決大城市交通擁塞問題。

阮文勝要求，要堅決處理違反交通秩序和安全的行為，特別是酒駕、超速、超車、超載貨物、車輛未能確保技術安全以及騎乘摩托車、電動車時不戴安全帽等行為。

越南電視台（VTV）報導，據越南國家交通安全委員會統計，約4成的交通事故和11%的車禍死亡人數與酒駕有關。統計還顯示，與酒駕有關的交通事故死者中，年齡介於15歲至29歲者占近6成。

報導表示，雖然越南交通警察對於酒駕違規者可以祭出罰鍰和吊銷駕照，但酒駕在越南仍是最常見的交通違規行為之一。過去即使交通警察經常巡邏和臨檢，但絲毫未見緩和跡象。

根據越南規定，開車酒駕可處600萬至4000萬越南盾，並可吊扣駕照10至24個月；騎乘機車酒駕可處200萬至800萬越南盾，並可吊扣駕照10至24個月；騎乘腳踏車酒駕可罰8萬至60萬越南盾。1120213