熱帶風暴來襲 紐西蘭史上第3次進入全國緊急狀態

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（中央社威靈頓14日綜合外電報導）熱帶風暴嘉布瑞爾（Gabrielle）侵襲紐西蘭北島（North Island），官員形容這是「前所未有的天氣事件」，當局也宣布進入全國緊急狀態。

紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）局長麥卡諾蒂（Kieran McAnulty）簽署緊急狀態聲明之際，嘉布瑞爾帶來強風豪雨，導致數以萬計人家無電可用，緊急事務處理當局正竭盡全力因應。

麥卡諾蒂表示：「這起前所未有的天氣事件，正嚴重影響北島大部分區域。」「我們正面臨大規模洪水與走山，道路與基礎建設也受損。」

紐西蘭史上僅3次宣布進入全國緊急狀態，另外兩次是2019年的基督城（Christchurch）攻擊事件，以及2020年的新型冠狀病毒疾病大流行。

麥卡諾蒂警告：「這是一場重大災害，對紐西蘭人民的生命構成實質威脅。」他補充說，全國緊急狀態將會持續7天，今天預料會有更多降雨與強風，阻礙救援工作。

麥卡諾蒂向記者表示，連夜傳來的通報令人憂心。緊急事務處理當局正日以繼夜工作，然而搖搖欲墜的地面、洪水與封閉道路，讓救援行動變得困難。

紐西蘭消防及緊急應變署表示，一名消防員下落不明，還有一人在西奧克蘭（West Auckland）值勤時碰上房屋倒塌，情況危急。

消防部門主管葛瑞格里（Kerry Gregory）說：「對整個北島來說，這是艱辛的一晚，對消防與緊急應變人員而言更是如此。」

麥卡諾蒂說，他非常關切上述兩名消防員的情況，同時希望大家「安全第一」；與此同時，部分社區民眾已撤離家園。

惡劣天候導致昨天有許多航班停飛，紐西蘭航空公司（Air New Zealand）表示，預計今天下午就能恢復正常。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）已宣布一項1150萬紐幣（約新台幣2.2億元）的援助計畫，但麥卡諾蒂坦承災後清理費用將呈螺旋式上升。

「老實說，這筆金額不會少，但這不是我們現在該擔心的事。」（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120214