澳洲西北部洪災肆虐毀橋梁 總理承諾重建發21萬元補助災民

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（中央社坎培拉9日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）視察西北部遭「百年一遇」洪災蹂躪的偏遠地區，並承諾會協助民眾修復房舍、更換家具以及重建基礎設施。

路透社報導，西澳州（Western Australia）人口稀少、面積與美國加州相當的金伯利地區（Kimberley）出現的危機是上週惡劣天氣系統艾莉（Ellie）所引發。艾莉原為熱帶氣旋，短短幾天內在部分地區帶來相當於一年的雨量。

艾班尼斯今天宣布發1萬澳元（約新台幣21.46萬元）的補助供需房屋修繕者、最多1萬澳元的補助供需重買家具和用品者。他也表示，現在要估算重建損毀的道路、橋梁所需的經費還言之過早，但最終的數字將會「非常龐大」。

艾班尼斯今天在西澳州首府伯斯（Perth）東北約2000公里的布隆（Broome）告訴電台6PR說：「將會有大量基礎建設投資的需求，也會需要支援個別民眾，且這些援助不僅限於經濟上，我們還要記得有諮詢及其他支持的需求。」

在這次洪災發生前，整年一反常態的潮溼天氣，為澳洲東部部分地區帶來4次嚴重的水患。澳洲氣象局表示，2022年是有紀錄以來，水氣第9多的一年。

艾班尼斯說：「我擔任總理至今的短短一段時間內，已經去過塔斯馬尼亞州（Tasmania）、維多利亞州（Victoria）、新南威爾斯州（New South Wales）和南澳州（South Australia），如今再到西澳州…一次又一次地講到有關百年一遇的事件。」

有關當局表示，費茨羅伊河（Fitzroy River）潰堤，水最遠淹到離河岸50公里遠的一些地區，且通到澳洲最北端的大北公路（Great Northern Highway）多處中斷。

軍機幫忙空運補給品，並疏散費茨羅伊克羅欣（Fitzroy Crossing）等對外交通中斷城鎮的居民。有關當局昨天表示，這個區域有280多人撤離或重新安置。

德比-西金伯利郡（Derby and West Kimberly Shire）首長賀瑞瓦（Geoff Haerewa）今天告訴6PR電台，費茨羅伊克羅欣的避難中心沒有足夠的廁所或相關設施，可供300名流離失所的民眾使用。

他也呼籲不要「只是把橋照以前的方式蓋回來，否則可能一個月後就又被沖垮了」，要用可防洪的方法重建道路和橋梁。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1120109