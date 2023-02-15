菲律賓陸軍：雷射事件前 重點已轉向領土防禦

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菲律賓陸軍司令布勞納（Romeo Brawner Jr.）15日與媒體會面，被問到對中方照射軍用雷射事件看法。布勞納說，事發前菲國陸軍已將重點從內部安全轉向領土防禦，盼強化與夥伴國家共同作戰能力。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 112年2月15日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓指中國海警在南海以軍事級雷射照射菲方船隻，雙方關係趨向緊張。菲國陸軍司令今天說，事發前陸軍已將重點從內部安全轉向領土防禦，盼強化與夥伴國家共同作戰能力。

菲律賓海巡隊13日指中國海警日前在南沙群島，2度以「軍事級雷射」照射菲方船隻，並冒著碰撞風險駛入距菲國艦艇僅約140公尺範圍，阻撓菲方補給行動。

菲律賓陸軍司令布勞納（Romeo Brawner Jr.）今天與媒體會面，被問到對中方照射軍用雷射事件看法。

布勞納說，陸軍在事發前已展開準備捍衛菲國領土。「我們現在聚焦重點正從內部安全行動轉向領土防禦。」

他表示，菲律賓陸軍將領參加國際研討會時發現，世界各國陸軍普遍認為，「戰爭會在陸地上進行。因此，我們必須做好準備」。

布勞納說：「菲律賓陸軍可以保證，如果任何入侵者接近或闖入菲律賓陸地，菲國陸軍準備好捍衛我們的國家。」

菲律賓、中國、台灣、越南等各方在南海存在主權爭議。

雷射事件發生後，菲律賓軍方指中方行徑是「攻擊性且不安全的」，要求中方約束海警並停止挑釁行為。馬尼拉不僅向北京提出外交抗議，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也召見中國大使，表達「嚴重關切」。

另外，菲國參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）發表聲明呼籲馬尼拉盡快與區域戰略夥伴建立新的安全架構，防止北京在南海持續擴張。菲律賓前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）告訴ABS-CBN新聞台，中方使用軍事級雷射「構成武力攻擊」，菲方已可啟動菲美共同防禦條約。

馬尼拉和華府1951年簽訂「共同防禦條約」（MDT），承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

南海與台灣海峽緊張情勢升高下，布勞納說，菲美兩國預定今年將舉行迄今規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。

他表示，去年菲美聯合軍演出動逾8000人，號稱史上最大，今年出動軍力更將超越去年，日本自衛隊也將以觀察員身分參加演習。「演習將包羅五花八門的項目，不僅聚焦於發展兩國軍隊戰力，還有其他非傳統角色，像是人道援助及災害防救。」

布勞納說，今年軍演範圍擴及菲律賓全國，很多項目將在傳統的演習據點進行，像是菲國最大的軍營麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）及位於丹轆省（Tarlac）的基地，菲律賓從北到南還將舉行人道主義演習。

媒體詢問，今年軍演內容是否特別因應區域局勢，尤其是台海緊張情勢所規劃。

布勞納未正面答覆軍演內容是否特別針對台海情勢，僅表示：「我們正在進行的所有演習都是為了應對我們未來可能面臨的所有類型威脅，無論是人為的還是天然的（災害）。」

至於菲國陸軍是否認同與日本、韓國等美國盟友簽署軍隊互訪協定（VFA），布勞納說，從俄烏戰爭可以發現，世界各國的趨勢是，與其他軍隊共同作戰的「互操作性」非常重要。

他表示，菲國陸軍支持與日本簽署軍隊互訪協定。至於跟其他國家，「我的個人立場是，如果我們允許更多夥伴國家和盟友進入我們國家，讓我們可以跟他們一起訓練，這將對我們有利。」

馬尼拉目前僅與美國、澳洲簽署軍隊互訪協定。這項協定使美澳軍隊可在菲律賓領土演習。（編輯：黃自強）1120215