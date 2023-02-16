方濟各：教宗屬終身職 辭職不應成為風氣

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（中央社梵蒂岡16日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）近日透露，教宗辭職的少數案例不應成為羅馬天主教會的「風氣」，而是只有在真正特殊的情況下才會發生。

路透社報導，上述言論是他最近訪問剛果民主共和國期間與其他耶穌會會士私下交談時所發表，跟他先前的言論有所不同。教宗方濟各先前曾說，更長預期壽命和醫療水準提高可以使榮休教宗成為教會中的制度。

這些言論出自義大利「新聞報」（La Stampa）所刊登、耶穌會神父習安東（Antonio Spadaro SJ）撰寫的一篇文章。習安東經常參加會議後，在教宗允許的情況下發表相關紀錄。

本月2日，教宗方濟各前往剛果民主共和國首都金夏沙（Kinshasa）訪問期間，被問及他可能辭職的相關媒體報導。

結果方濟各再度重申去年12月告訴一間西班牙報社的說法，稱他2013年被選為教宗後，就簽署了一份辭呈，以備有朝一日因罹患重疾或永久性健康問題而不能視事時提出。

他強調，儘管如此，「這絕非意味教宗退休應該成為一種『風氣』（fashion）或常態」。

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「我相信教宗職責應該是終身制，我看不出有什麼理由不應該這樣…歷史傳統很重要。如果我們聽信八卦傳聞，那麼我們就得每6個月更換1位教宗。」

2013年，時任教宗本篤十六世（Benedict XVI）以身體和精神的健康狀況不佳為由，成為600年來首位榮休教宗。根據本篤十六世的親信說法，直到他去年12月31日辭世的數天前，依然神志清明。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1120216